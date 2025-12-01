NEJ Z LIGY: Mlaďas prorokem, nový Zafeiris pro Trpišovského a co se stalo Červovi?

Našla Slavia českého Zafeirise?
Vzhledem k lednovému odchodu řeckého záložníka by se úřadujícímu mistrovi něco podobného hodilo.
A kdo má být tím vyvoleným?
Tomáš Jelínek, devatenáctiletý odchovanec, který si v sobotu proti Slovácku (3:0) připsal první ligové minuty. Na měsíc přesně od chvíle, kdy v poháru ve Zlíně vstřelil svůj první gól za slávistické áčko.
Z Chytila měl radost, pak si ale Trpišovský povzdechl: Výhra mohla být ještě vyšší
„Moc mu gratuluju. On je použitelný ve všech částech hřiště, což máme rádi. Je komplexní, umí hrát hlavou, vystřelit, dát balon za obranu, je obounohý. Je to takový typ Zafeirise, což znamená celoplošný hráč,“ pochvaloval si kouč Jindřich Trpišovský.
A několikrát se Jelínek opravdu předvedl. Třeba když před druhým gólem skvěle z jednoho doteku zakombinoval s Provodem nebo když na vlastní půlce elegantně nasadil jesle jednomu z napadajících hráčů.
„Samozřejmě v jeho výkonu byly některé nedostatky, ale od toho sbírá tyhle zkušenosti,“ doplnil Trpišovský.