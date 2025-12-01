Chance Liga 2025/2026

NEJ Z LIGY: Mlaďas prorokem, nový Zafeiris pro Trpišovského a co se stalo Červovi?


  10:30
O dosud největší překvapení fotbalové ligy se postaralo sedmnácté kolo. Spartu obraly předposlední Pardubice, které se vzepřely papírovým předpokladům, a po výhře 4:2 zvýšily její ztrátu na vedoucí Slavii na pět bodů. Lídr nejvyšší soutěže naopak proti týmu ze spodku tabulky uspěl a porazil 3:0 Slovácko, přičemž ukázal mladou naději. A slavila také Plzeň, jež možná přišla o kapitána.
Našla Slavia českého Zafeirise?

Tomáš Jelínek (druhý zleva) se těší ze svého prvního gólu v A týmu Slavie.

Vzhledem k lednovému odchodu řeckého záložníka by se úřadujícímu mistrovi něco podobného hodilo.

A kdo má být tím vyvoleným?

Tomáš Jelínek, devatenáctiletý odchovanec, který si v sobotu proti Slovácku (3:0) připsal první ligové minuty. Na měsíc přesně od chvíle, kdy v poháru ve Zlíně vstřelil svůj první gól za slávistické áčko.

Z Chytila měl radost, pak si ale Trpišovský povzdechl: Výhra mohla být ještě vyšší

„Moc mu gratuluju. On je použitelný ve všech částech hřiště, což máme rádi. Je komplexní, umí hrát hlavou, vystřelit, dát balon za obranu, je obounohý. Je to takový typ Zafeirise, což znamená celoplošný hráč,“ pochvaloval si kouč Jindřich Trpišovský.

A několikrát se Jelínek opravdu předvedl. Třeba když před druhým gólem skvěle z jednoho doteku zakombinoval s Provodem nebo když na vlastní půlce elegantně nasadil jesle jednomu z napadajících hráčů.

„Samozřejmě v jeho výkonu byly některé nedostatky, ale od toho sbírá tyhle zkušenosti,“ doplnil Trpišovský.



Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 17 11 6 0 35:12 39
2. AC Sparta PrahaSparta 17 10 4 3 32:21 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. FC Slovan LiberecLiberec 17 8 5 4 30:16 29
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 17 8 5 4 33:23 29
6. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 17 7 6 4 18:11 27
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 17 5 4 8 14:20 19
11. FK TepliceTeplice 17 4 6 7 18:23 18
12. FK PardubicePardubice 17 3 6 8 20:33 15
13. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
14. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 3 4 10 23:39 13
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
