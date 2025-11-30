Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Bohemians - Teplice 0:0, boj sousedů v tabulce. Kdo bude úspěšnější?

12:47aktualizováno  13:00
Dělí je čtyři body a také hranice mezi prostřední skupinou a tou o záchranu. Fotbalisté pražských Bohemians jsou na tom lépe a v 17. kole Chance Ligy hostí tabulkového souseda z Teplic. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 13 hodin.

Souboj kapitánů. Teplický Daniel Trubčas (vpravo) nahání Lukáše Hůlku z Bohemians. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Domácí z posledních pěti zápasů vyhráli jediný. Naposledy prohráli 1:3 na Slavii, ale soupeře místy tlačili. Rádi by opět bodovali, což se jim povedlo na začátku listopadu ve Zlíně (1:0).

Tepličtí brali tři body v minulém kole, když porazili 1:0 ostravský Baník, předtím navíc obrali venku Spartu (2:2). Za posledních sedm zápasů prohráli jen jednou.

Dokážou v Praze znovu bodovat?

Chance Liga 2025/2026
30. 11. 2025 13:00
Zápas probíhá
Bohemians : Teplice 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
M. Reichl - P. Kareem, L. Hůlka, J. Vondra, V. Sinjavskij - B. Sakala, N. Okeke, A. Čermák - E. Ramírez, A. Júsuf, V. Zeman
Sestavy:
M. Trmal - D. Halinský, D. Večerka, N. Audinis - M. Riznič, D. Mareček, R. Jukl, M. Radosta - M. Bílek, M. Náprstek, M. Pulkrab
Náhradníci:
T. Frühwald, O. Kukučka, A. Kadlec, M. Ristovski, J. Kovařík, V. Smrž, J. Šiman, V. Drchal, M. Hybš, M. Kadlec, Š. Černý
Náhradníci:
B. Nyarko, J. Cykalo, K. Lichtenberg, M. Kozák, J. Švanda, L. Takács, J. Fortelný, L. Krejčí, R. Ludha, J. Auta, J. Jakubko
17. kolo

18. kolo

16. kolo

17. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 17 11 6 0 35:12 39
2. AC Sparta PrahaSparta 16 10 4 2 30:17 34
3. FK JablonecJablonec 17 9 5 3 23:16 32
4. MFK KarvináKarviná 17 9 1 7 31:30 28
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 16 7 6 3 18:10 27
6. FC Slovan LiberecLiberec 16 7 5 4 29:16 26
7. FC Viktoria PlzeňPlzeň 16 7 5 4 31:22 26
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 17 7 5 5 29:24 26
9. FC ZlínZlín 17 6 5 6 20:21 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 16 5 4 7 14:19 19
11. FK TepliceTeplice 16 3 6 7 17:23 15
12. FC Baník OstravaOstrava 17 3 4 10 11:21 13
13. FK Dukla PrahaDukla 17 2 7 8 13:24 13
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 3 4 9 22:37 13
15. FK PardubicePardubice 16 2 6 8 16:31 12
16. 1. FC SlováckoSlovácko 17 2 5 10 8:24 11
