ONLINE: Bohemians - Teplice 0:0, boj sousedů v tabulce. Kdo bude úspěšnější?

Domácí z posledních pěti zápasů vyhráli jediný. Naposledy prohráli 1:3 na Slavii, ale soupeře místy tlačili. Rádi by opět bodovali, což se jim povedlo na začátku listopadu ve Zlíně (1:0).
Tepličtí brali tři body v minulém kole, když porazili 1:0 ostravský Baník, předtím navíc obrali venku Spartu (2:2). Za posledních sedm zápasů prohráli jen jednou.
Dokážou v Praze znovu bodovat?
M. Reichl - P. Kareem, L. Hůlka, J. Vondra, V. Sinjavskij - B. Sakala, N. Okeke, A. Čermák - E. Ramírez, A. Júsuf, V. Zeman
M. Trmal - D. Halinský, D. Večerka, N. Audinis - M. Riznič, D. Mareček, R. Jukl, M. Radosta - M. Bílek, M. Náprstek, M. Pulkrab
T. Frühwald, O. Kukučka, A. Kadlec, M. Ristovski, J. Kovařík, V. Smrž, J. Šiman, V. Drchal, M. Hybš, M. Kadlec, Š. Černý
B. Nyarko, J. Cykalo, K. Lichtenberg, M. Kozák, J. Švanda, L. Takács, J. Fortelný, L. Krejčí, R. Ludha, J. Auta, J. Jakubko