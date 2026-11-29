Deila přišel k týmu poté, co Sparta na začátku týdne odvolala kouče Briana Priskeho po porážce 1:3 s Libercem. Duel s Alkmaarem (2:4) následně dostal na povel Lukáš Bláža, jeden ze současných Deilových asistentů.
Jak se nový realizační tým uvede?
Do utkání posílá následující sestavu: Surovčík – Hoever, Guddal, Zelený, Vitályos – Mannsverk, Vydra, Irving – Mercado, Brunes, Alcócer.
Proti utkání s Alkmaarem učinil Deila jedinou změnu, místo stopera Mbe Soha naskakuje Guddal, jenž ve čtvrtek stál kvůli červené kartě.
Pražané vyhráli jedno z posledních pěti ligových utkání a tabulkou dál klesají. Pocit vítězství nepoznali už víc než měsíc.
Zlínští fotbalisté porazili Spartu naposledy v říjnu 2018. I když v této sezoně ještě nevyhráli s potápějícím favoritem by rádi předvedli senzaci.
S. Dostál - A. Gaži, J. Černín, A. Křapka, M. Fukala - M. Kratochvíl, C. Nombil, M. Pišoja, M. Cupák, F. Appiah - S. Kanu
J. Surovčík - K. Hoever, T. Guddal, J. Zelený - V. Vitályos, A. Irving, S. Mannsverk, P. Vydra - J. Alcócer, J. Brunes, J. Mercado
T. Hellebrand, D. Grygera, Š. Bachůrek, J. Didiba, D. Šmiga, M. Knobloch, T. Ulbrich, T. Poznar, L. Bartošák, P. Emmanuel, J. Štefan
A. Ševínský, S. Eneme, R. Macek, K. Hegyi, E. Singhateh, M. Vojta, J. Martinec, M. Jurásek, M. Suchomel, P. Kadeřábek, L. Mbe Soh