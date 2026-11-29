Brněnskému nováčkovi se v poslední době příliš nedaří. Po čtyřech nevyhraných zápasech v řadě tabulkou klesl. V případě výhry ale mohou Plzeň přeskočit.
Viktoria hraje v domácí soutěži líp na stadionech soupeřů. Potvrdí to i v Brně?
A. Hrdina - F. Vedral, J. Pokorný, E. Hunal - J. Klíma, P. Čavoš, Š. Langer, A. Dante - T. Vachoušek, O. Velich, A. Vaníček
F. Wiegele - D. Vavro, S. Dweh, F. Prebsl - A. Gabriel, L. Červ, P. Hrošovský, M. Doski - A. Memič, C. Kabongo, P. Adu
L. Penxa, J. Janetzký, D. Granečný, P. Žitný, J. Juroška, T. Břečka, B. Kanakimana, A. Soliu, L. Saal, O. Prodělal, F. Večeřa