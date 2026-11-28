Teplice udržely výhrou v Ostravě (2:1) první šestku. Na začátku sezony se jim v Liberci podařilo vyhrát 1:0 a na svého soupeře v lize umí – naposledy s ním nebodovaly před dvěma lety.
Slovan vyhrál třikrát v řadě, naposledy vyloupil Spartu na Letné 3:1. Na venkovních hřištích nezískal body jen jednou a společně se Slavií se jim venku daří nejvíc.
M. Trmal - J. Švanda, O. Vientiess, D. Večerka, M. Riznič - J. Fortelný, M. Bílek, M. Radosta, M. Čermák, I. Hopi - M. Pulkrab
L. Takács, L. Němeček, D. Mareček, M. Kozák, J. Harušťák, R. Jukl, J. Auta, D. Taraduda, J. Jakubko, S. Pech, M. Náprstek
J. Bořil, V. Kušej, V. Sychra, Š. Gabriel, V. Stránský, A. Basiladze, H. Berbič, M. Lexa, J. Musil, M. Mikulenka, E. Marsetič