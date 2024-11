Friis o hněvu fanoušků: Mají na to právo. Prohra jim zkazí den, i ten další a další

Dohromady je to pro Spartu čtvrtý ligový zápas bez vítězství. Nakonec smazali ztrátu na třetí Baník, který padl v Jablonci, ale to je i tak těšit nemůže. Měli ho přeskočit.

A série nezdarů dál narůstá.

Nepomohla ani reprezentační přestávka. Při naleštěných oslavách 131. výročí, které měly být svátkem, Sparta nezářila. Stále působila bázlivě a postrádala drajv, který ji v posledních dvou sezonách zdobil.

„Vadil mi nedostatek kuráže. Nejsme špatní fotbalisté, nemáme špatný tým. Ale v momentech, kdy jdou okolnosti proti nám, prostě nešlápneme a nečiníme správná rozhodnutí, nejdeme tomu naproti, chybí nám správný přístup,“ vypočítával dánský trenér.

Co konkrétně je zapotřebí dělat líp?

Jsou to malé věci. Ukážete je v obraně i v útoku. Když máte míč, jak blízko si dovolíte k protivníkovi jít, co zkusíte. Jít si za tím. To musí být naše nastavení. Opět jsme v zápase vedli a nakonec ztratili. Jakmile dáme gól, musíme se ihned tlačit za dalším. To nám teď chybí, musíme to do soupeře natlačit, nesmíme si nechat nic ujít. Oni měli dvě střely na bránu a stejně si odvážejí bod. Potřebuji v týmu odvážné hráče, vím, že se to snadno říká, ale přesně to je teď klíčové.

Byl tohle výkon, který vás v roli hlavního trenéra nejvíc zklamal?

Už jsme pár špatných výsledků zažili, tohle určitě nebyl z hlediska výkonu ten nejhorší. Ale skutečně jsem smutný, protože jsme znovu nedovolili soupeři tolik šancí, nepouštěli ho k vlastní bráně, ale i tak nás obral. My sami jsme měli dostatek příležitostí, ale zkrátka jsme nebyli dost dobří. Zcela jednoznačně. Ano, v tuhle chvíli jsem z toho, co jsme tady předvedli, smutný.

Čekal jste, že tým po reprezentační přestávce půjde do zápasu s tímhle nasazením?

Nečekal, vůbec. Může to teď znít hloupě, ale ten týden co jsme měli, byl na trénincích skvělý, šlo nám to. Vůbec jsme tohle nečekali, ani hráči, kteří se cítili vážně dobře. Není to ale o očekáváních, prostě to od nás nebylo dobré, musíme být lepší, zvlášť po odpočinku.

Jak moc velký vliv má na výkony zdravotní stav kádru? Mimo je Veljko Birmančevič, ostatní se také potýkali s menšími problémy. Teprve teď se vrátil Lukáš Haraslín.

Když hráči chybí, je to pokaždé velký rozdíl. Před přestávkou jsme jich neměli devět, teď už jen čtyři. Je cítit, když nemůžete využít všechny. Ztratili jsme také Preciada, který kvůli operaci nebude hrát několik měsíců, na druhé straně chybí wingbek Imanol.

Teď v prvním poločase musel ze hry Elias Cobbaut, o půli jste stáhl Asgera Sörensena. Jak to s oběma stopery vypadá?

Ještě nemůžu prozradit nic, je na to příliš brzy. Tahalo je ve svalu, museli jsme střídat. Bylo strašně znát, když jsme museli využít střídání kvůli stoperům a na konci už nám možnosti chyběly. A co se týče dlouhodobě zraněných, nemyslím si, že se do úterý někdo stihne vrátit.

Ani Qazim Laci?

To je jiný případ. Potřeboval si odpočinout. Je to náš jediný reprezentant, který se od začátku sezony ještě nezranil. Odehrál za nás osmadvacet zápasů. Když jsem se ho ptal, neustále opakoval, že je ready. Ale bylo na něm vidět, že potřebuje oraz. Nemůžeme si dovolit ztratit dalšího hráče, zvlášť před úterním duelem s Atlétikem Madrid.

Má narůstající počet zraněných nějaké vysvětlení?

Je těžké teď něco naslepo vystřelit. Ale máme hodně zraněných reprezentantů, kteří často hrají a mění prostředí. To je jedna věc, ale nedá se úplně ukázat prstem na jednu věc. Systémově nám žádná varovná kontrolka nesvítí. Nic, co by potřebovalo změnu, vyloženě nekřičí. Máme přetržené křížové vazy, u Zeleného to ani není typické fotbalové zranění.

Sportovní ředitel Tomáš Rosický se před reprezentační pauzou vyjádřil, že bude potřeba překopat strategii na zimní přestupové období. Můžete prozradit, jaké budou priority?

Nemůžu, ale můžu vám říct, že s Tomášem stoprocentně souhlasím. Zaměříme se na to, abychom vyřešili vše, co potřebujeme. Jeho oddělení pracuje bez přestávky každý den v roce a neustále se zajímají o to, jak tým posílit.

Pardon, zeptat se musíme. V týdnu se na veřejnosti objevily informace, že byste mohli přivést například Emmanuela Uchennu z ostravského Baníku.

To je fajn.

Při děkovačce někteří fanoušci pískali a skandovali „Bojujte za Spartu!“ Jak těžce se to poslouchá?

Mají plné právo dělat si, co chtějí. Mohou vyjadřovat zklamání i frustraci. Chápu to. Zároveň ale musím říct, že stát tam bylo složité, a ne proto, že by to snad bylo nefér, ale tak, že jim to v tu chvíli nemůžeme splatit. Oni za námi stojí od začátku, i v těžkých časech tam stále jsou. Obdivuji je, protože jsou úžasní. Podpora, kterou dostáváme, je úžasná. Jsou nejlepší v republice a za to jim patří dík.