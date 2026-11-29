Slavia si výhrou v Olomouci (2:0) upevnila vedení. Doma v této sezoně ještě neprohrála. S ostravským týmem naposledy v ligovém utkání padla v říjnu 2018.
V týdnu Slavia sahala po bodech v Lize mistrů. S Villarrealem nakonec nebrala ani bod a protáhla tak svou sérii v nejvyšší evropské soutěži na 24 zápasů bez jediné výhry.
Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Markovič – Holeš, Zima, N’Guessan – Isife, Sadílek, Kačor, Jurásek – Suleiman, Nowak, Ayaosi.
Baník nenavázal na výhru se Zbrojovkou a v posledním kole prohrál s Teplicemi 1:2. Ostravští fotbalisté z posledních devíti zápasů vyhráli jediný.
J. Markovič - T. Holeš, A. N’Guessan, D. Zima - S. Isife, P. Kačor, M. Sadílek, D. Jurásek - M. Suleiman, E. Ayaosi, W. Nowak
I. Schranz, O. Kolář, T. Vlček, M. Konečný, O. Kubiak, N. Domčak, E. Piták
V. Jurečka, D. Holzer, M. Chaluš, M. Kohút, M. Jedlička, A. Traoré, M. Kmeť, D. Gilbert, J. Skyba, M. Djačuk