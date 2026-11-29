Vítězné a dost bizarní trefě.
„Krásný gól, nádherný,“ pronesl s humorem trenér Jindřich Trpišovský. „Takový je zkrátka fotbal, který bere a dává. Někdy prohrajete zápas, které si nezasloužíte prohrát a někdy dáte takový gól. Z nějakého důvodu nám fotbalový Bůh něco v české lize dá a v Evropě sebere.“
„Nebyl to nejhezčí gól, ale i takový se počítají,“ navázal Konečný. „Hlavně jsou důležité tři body. Vzniklo to tak, že já se otáčel, že jdu dorážet tu střelu a ten balon mě trefil. Pak jsem jen sledoval, jak to zapadlo do brány. A mohl jsem jít střídmě slavit, jak mám ve zvyku.“
Premiérová branka Mikuláše Konečného v Chance Lize přišla pro Slavii v tu nejvhodnější chvíli! 😏 #OneplaySport | #ChanceLiga https://t.co/nqtXwYkdp2— Oneplay Sport (@oneplaysportcz) November 29, 2026
K oslavě přitom měl důvod.
Nejenže Slavii poslal v závěru náročného utkání do vedení, ale zároveň vstřelil svůj vůbec první prvoligový gól. A rovnou před tribunou Sever.
„Na zápasy chodím odmala, prošel jsem mládeží a vždycky sledujete, jak tu hráči dávají góly a chodí je oslavit před fanoušky. Byl to jeden z mých snů,“ zářil.
Jeho střídání přitom bylo poněkud překvapivé.
Slavia potřebovala dát gól, ale do hry poslala právě Konečného místo Ayaosiho. Jenže při bližším pohledu na lavičku náhradníků byste zjistili, že příliš jiných možností při četných absencích ani trenér Trpišovský neměl.
„Ale bylo to svým způsobem nelogické,“ uznal slávistický kouč.
„Šířka kádru teď není ideální a těch možností není tolik, ale aspoň mám šanci se dostat na jiné pozice, než které primárně hraju. Ale je vidět, že zápasů je hodně, program je náročný. Zbývají nám teď tři zápasy a pak odpočinek,“ doplnil Konečný.
Sám si ale možná do konce podzimu zahraje ještě víc.
|
Slavia - Baník 3:2, hosté vedení neudrželi. Šťastným gólem rozhodl střídající Konečný
Stabilním členem slávistického áčka je až od letošního léta. Na startu sezony hrával často, jenže jak se vracely opory, postupně z ní vypadl. Příliš mu nepomohly ani dvě červené karty.
„Ale progres udělal, hlavně mentálně. Když si hráč projde něčím špatným, tak ho to buď sešrotuje a nebo se s tím popasuje a pak už ho nic nerozhodí. Jsou to velké zkušenosti a Miky se v tomhle hodně posunul,“ chválil ho Trpišovský.
„Mluvil jsem s ním, že máme hodně absencí, ale že stopery pořád držíme. Zasloužil by si nastoupit od začátku, ale když máte sestavu takhle rozbitou, tak do té obranné řady nechcete sahat. Ale vážím si, že do těch zápasů umí takhle přijít a že kdyby bylo potřeba, tak na stoperu kohokoliv zastoupí,“ přidal.
„Na podzim byly různé fáze, ale hlavní jsou zkušenosti, které jsem nasbíral, protože to jinde v Česku nejde. Hlavně mluvím o Lize mistrů, ke které jsem přičuchl a něco i odehrál. Minutáž byla na začátku dobrá, teď na šance čekám, ale jsem rád, že můžu přijít aspoň takhle z lavičky. Celkově ten půlrok hodnotím pozitivně,“ uzavřel šťastný střelec.