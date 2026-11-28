Mladá Boleslav v posledních pěti zápasech třikrát vyhrála a ani jednou neprohrála. I díky tomu se středočeští fotbalisté nacházejí ve skupině o titul.
Sigma prohrála dva poslední duely, ve kterých navíc nevstřelila jediný gól, a tabulkou klesla. Olomouckým navíc vinou červené karty nadále chybí nejlepší střelec Václav Sejk.
V. Vorel - D. Donát, F. Matoušek, M. Králik, M. Hybš - D. Kozel, J. Zíka, S. John, F. Špatenka, M. Šubert - J. Buryán
J. Klíma, J. Floder, D. Pech, D. Langhamer, S. Grygar, L. Letenay, J. Kolářík, J. Harušťák, M. Zachoval, D. Mareš, F. Lehký
J. Král, M. Hruška, T. Huk, M. Beran, M. Hadaš, F. Krivak, F. Slavíček, M. Křiklava, H. Mikaelsson, A. Ekeroth, A. Pavlešič