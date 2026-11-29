Jablonečtí fotbalisté v domácí nejvyšší soutěži vyhráli jedno utkání z posledních pěti. Lepší výkony podávají v Konferenční lize, kde se přiblížili postupu do play off.
Pardubice nebodovaly jednou z šesti posledních utkání. Na domácí se v případě výhry mohou dotáhnout. Severočechům navíc mohou vrátit porážku 0:2 z úvodu sezony.
K. Mihelak - V. Čanturišvili, N. Tekijaški, D. Pavlovič, J. Sláma - N. Okeke, R. Sedláček, G. Kuol, S. Nebyla, M. Polidar - L. Jawo
V. Neuman - E. Godwin, D. Halinský, D. Krčík, R. Mahuta - M. Hlavatý, M. Icha, T. Jelínek, G. Botos, T. Boledovič - V. Drchal
A. Růsek, J. Chramosta, J. Suchan, E. Sobol, D. Souček, F. Zorvan, F. Novák, D. Hollý, H. Ahl, S. Alioum, M. Kukučka