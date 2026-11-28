Královéhradeckým fotbalistům se proti předchozí sezoně tolik nedaří, sbírají červené karty. Naposledy v Uherském Hradišti ztratili zápas, přestože v oslabení dali gól na 2:1, ale po pauze třikrát inkasovali. Z posledních pěti zápasů vyhráli jednou.
Bohemians po pěti zápasové sérii bez porážky prohráli dvakrát v řadě – s Plzní 1:2 a v Liberci 1:0. V Hradci vyhráli naposledy v únoru 2023.
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - D. Trubač, S. Dancák, J. Kučera, D. Horák - T. Slončík, M. van Buren, T. Čvančara
T. Frühwald - S. Obinaja, D. Lischka, M. Kadlec - P. Kareem, A. Čermák, P. Mirvald, M. Havel - R. Květ, J. Matoušek, L. Krobot
J. Chvátal, M. Vágner, E. Fernandes Neto, F. Mielke, R. Abajas, O. Mihálik, P. Vízek, M. Valenta, D. Ludvíček
D. Vala, B. Sakala, L. Almási, Š. Černý, O. Mikuda, J. Vondra, J. Šiman, D. Heidenreich, J. Kovařík, M. Reichl