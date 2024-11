Skóre fajn, ale výkon měl rezervy, řekl Trpišovský. Diouf? Cena už je zase vyšší

„Ale výsledkově se nám zápas podařil. Zvládli jsme tady přesvědčivě vyhrát,“ řekl osmačtyřicetiletý trenér v rozhovoru pro stanici O 2 TV Sport.

Důvodů k radosti může mít víc, jeho svěřenci dál válcují ligu, tabulku vedou o osm bodů před Plzní a navýšili náskok na mistra posledních dvou ročníku Spartu, jež po domácí remíze 1:1 s Teplicemi ztrácí čtrnáct bodů, stejně jako ostravský Baník, jenž v sobotu padl 1:3 v Jablonci.

Slávistům nadále funguje úplně všechno. V útoku jsou nebezpeční a do obrany jistí. Skóre 37:5 je nejlepší v celé soutěži a nic nenasvědčuje tomu, že by jejich forma měla jakkoli brzdit.

„Na začátku utkání nám ale trvalo, než jsme se dostali do rytmu. Budějovice se dobře přesouvaly, zahušťovaly a hrály zodpovědně hluboko. My jsme navíc na začátku moc nechytali tempo,“ vyjmenovával Trpišovský.

Hostům výrazně pomohla první penalta, když ve vlastním vápně zahrál nataženou rukou útočník Ondrášek. Nařízený pokutový kop s přehledem proměnil Chorý. Druhý gól přidali slávisté před půlí, když z dálky balon napálil k přední tyči Zafeiris.

„Až pak to ze mě spadlo, do té doby měl soupeř několik nebezpečných průniků,“ uznal Trpišovský, který o poločase stáhl úvodního střelce Chorého kvůli menšímu problému s kolenem.

„Šel dolů preventivně, abychom nic neriskovali. Jsme rádi, že nám to pohodový průběh umožnil. Cítil trošku koleno po jednom ze soubojů,“ vysvětlil slávistický kouč.

Pak nejvíc vyzdvihl hráče, který v zápase sice nezapsal ani bod, ale jednoznačně vynikal. „Díky němu jsme byli nebezpeční na levé straně, řeč je samozřejmě o Dioufovi, který se dotkl svého výkonnostního optima,“ chválil Trpišovský.

Týmový zarputilec Diouf uhranul i Straku

Právě devatenáctiletý zázrak ze Senegalu je dlouhodobě jedním z nejzajímavějších slávistů. V zimě o něj nepochybně bude zájem.

„A cena zase o hodně stoupla,“ reagoval Trpišovský na dotaz reportérky. „Měl dobrý pohyb a byl zodpovědný dozadu, poradil si s terénem a vypadal velice dobře,“ dodal.

Když produktivní levý wingbek přibíhal k jednomu z autových vhazování, cosi si špitl i s českobudějovickým trenérem Františkem Strakou. „Neskutečný zarputilec, obrovský bojovník, co nic nevynechá, líbí se mi jak hraje týmově, to ho nejvíc zdobí,“ chválil Straka.

Toho nejvíc ze všeho trápily laciné penalty. Tu druhou proměnil Chytil poté, co Čoudek nepochopitelně plácl do míče ve vzduchu, aby jej dostal do zámezí. „To mě mrzí nejvíc. Výkon jsme nepředvedli vůbec špatný, ale ty ruce nás hodily zpátky. Musíme to respektovat, Slavia měla obrovskou kvalitu. Ale i my máme na čem stavět,“ řekl.

Teprve osmnáctiletý Dominik Pech otevírá svůj gólový účet v Chance Lize 👏 pic.twitter.com/283Xl8nJjV — Chance Liga (@chanceliga) November 24, 2024

Čtvrtý gól, a svůj vůbec první ligový, pak přidal teprve osmnáctiletý odchovanec Pech. „Byl jsem trochu nervózní, trenér říkal, ať jdu na hřiště a hlavně to rozhýbu. Gól je takový bonus,“ culil se do kamer.

„Jsem za něj rád. I za stav, který umožnil do hry mladíky poslat,“ uzavřel Trpišovský.