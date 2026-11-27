Oběma soupeřům patří barážové příčky a jeden z nich ji po zápase opustí.
Artis dokázal ukončit sérii čtyř nevyhraných zápasů v lize, když překvapivě porazil Jablonec 3:1, který mimo jiné v sezoně vyřadil i z českého poháru.
Fotbalisté Slovácka navázali na výhru ze Zlína a v minulém kole přestříleli oslabený Hradec 4:2. Po dvou výhrách v řadě se bodově dotáhli právě na Artis.
R. Kašík - N. Glossoa, D. Plechatý, K. Pojezný, D. Preisler - M. Pospíšil, S. Boháč, A. Alégué, D. Sarapata, Papalelé - Q. Adediran
M. Heča - F. Vaško, J. Behiratche, T. Král - G. Ndefe, M. Trávník, T. Kostadinov, M. Šviderský - M. Havlík, L. Vorlický, D. Puškáč
D. Šimek, A. Petrák, Š. Harazim, J. Borek, E. Ndiaye, I. Fomba, A. Labík, M. Jeřábek, S. Komljenovic, E. Fully, A. Carlén
P. Halouska, M. Rundič, J. Fiala, P. Blahút, F. Horský, P. Juroška, G. Sosseh, A. Alabi, A. Dolžnikov, L. Prior, F. Hruška