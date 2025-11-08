ONLINE: Zlín - Bohemians, domácí se dál drží v nejlepší šestce. Vydrží jim forma?

Zmíněná porážka 0:4 lemuje sérii čtyř ligových utkání bez prohry. Naposledy si Zlín, nováček nejvyšší soutěže, poradil s jinak suverénním Jabloncem, který na jeho hřišti porazil 3:1.
Remizoval také s Pardubicemi, Slavií nebo Baníkem, na konci září vyhrál také v Plzni.
Na dobrou formu, která ho pořád drží na hraně elitní šestky, by rád navázal a přiblížil se klidně i čtvrtému místu.
Stačí mu porazit bídné Bohemians, kteří nezvítězili už sedm soutěžních zápasů v řadě. Naposledy ani nedali gól v poháru proti Mladé Boleslavi, která je vyřadila na penalty. Se šestnácti body zůstávají desátí, na hraně prostřední skupiny.
S. Dostál - M. Kopečný, J. Černín, J. Kolář, M. Fukala - T. Ulbrich, J. Didiba, M. Pišoja, M. Cupák, L. Bartošák - S. Kanu
M. Reichl - P. Kareem, L. Hůlka, J. Vondra, V. Sinjavskij - B. Sakala, N. Okeke, A. Čermák - E. Ramírez, A. Júsuf, J. Kovařík
S. Petruta, T. Hellebrand, A. Křapka, T. Poznar, D. Machalík, J. Kalabiška, M. Koubek, M. Knobloch, Z. Načkebija, A. Lopes
R. Hrubý, V. Drchal, M. Hybš, V. Smrž, M. Kadlec, V. Zeman, T. Frühwald, A. Kadlec, M. Ristovski, Š. Černý