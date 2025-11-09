Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Sparta - Teplice, do základu se vrací Haraslín, hrají i Preciado či Kuchta

Autor:
Sledujeme online   14:38
Sparťanští fotbalisté se mohou minimálně na několik hodin posunout do čela ligové tabulky. V 15. kole hrají doma proti Teplicím, zápas má výkop v 15.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Sparťanský útočník Jan Kuchta střílí gól do sítě Teplic ve čtvrtfinále poháru. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Po sobotě vede ligu se 31 body Jablonec, který porazil Baník 1:0. Sparta má aktuálně 30 bodů stejně jako Slavia – ta však svůj zápas 15. kola odehraje až v 18.30 na půdě Plzně.

Trenér Brian Priske zvolil proti Teplicím následující sestavu: Vindahl – Uchenna, Panák, Zelený – Preciado, Mannsverk, Kairinen, Mercado – Birmančevič, Kuchta, Haraslín.

Sparta se v posledních týdnech trápí. V domácí soutěži vyhrála jediné z posledních čtyř utkání a před týdnem překvapivě padla v Karviné (1:2). Ani v Konferenční lize se ve čtvrtek nezvedla a s Rakówem na Letné pouze remizovala 0:0.

Oproti čtvrtečnímu zápasu udělal Priske pět změn – Panák hraje místo Ševínského, Preciado napravo zastoupí Kadeřábka, ve středu nastoupí Mannsverk místo Vydry a útočnou trojici doplní Kuchta s Haraslínem namísto Rrahmaniho a Milly.

S Teplicemi Sparta před rokem uhrála doma remízu 1:1 a na jaře se s nimi trápila i v poháru – nakonec zvítězila 3:2 po prodloužení. Hosté jsou aktuálně čtrnáctí.

Chance Liga 2025/2026
9. 11. 2025 15:30
Sparta : Teplice 0 : 0
()
Sestavy:
P. Vindahl - E. Uchenna, F. Panák, J. Zelený - Á. Preciado, S. Mannsverk, K. Kairinen, J. Mercado - V. Birmančevič, J. Kuchta, L. Haraslín
Sestavy:
M. Trmal - D. Danihel, D. Halinský, D. Večerka - M. Radosta, M. Bílek, D. Mareček, L. Mareček, M. Riznič - J. Auta, M. Pulkrab
Náhradníci:
M. Ryneš, M. Suchomel, P. Vydra, A. Ševínský, K. Milla, A. Rrahmani, G. Kuol, S. Eneme, P. Kadeřábek, J. Surovčík, J. Martinec
Náhradníci:
J. Švanda, M. Náprstek, R. Ludha, N. Audinis, B. Nyarko, D. Trubač, L. Takács, L. Krejčí, R. Jukl, M. Kozák, J. Jakubko
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

15. kolo

16. kolo

Kompletní los

14. kolo

15. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
2. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
3. AC Sparta PrahaSparta 14 9 3 2 26:14 30
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 7 4 3 25:14 25
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 6 5 3 14:8 23
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
7. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
8. MFK KarvináKarviná 14 7 1 6 24:20 22
9. FC Slovan LiberecLiberec 14 5 5 4 19:16 20
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK TepliceTeplice 14 2 5 7 14:21 11
15. FC Baník OstravaOstrava 15 2 4 9 8:19 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

ONLINE: Liberec - Karviná 4:0, další gól Mahmiče, hosté v deseti už od 13. minuty

Sledujeme online
Liberečtí hráči slaví vedení nad Karvinou.

Karvinští fotbalisté usilují o třetí ligové vítězství v řadě. V 15. kole hrají na půdě Liberce, zápas má výkop ve 13 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

9. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  13:50

Zbrojovka Brno porazila béčko Sparty 3:0 a druhou ligu vede o pět bodů

Hráči Zbrojovky Brno slaví gól v pohárovém zápase s Teplicemi.

Fotbalisté brněnské Zbrojovky zvítězili v 16. kole druhé ligy na hřišti sparťanského B-týmu 3:0. Svěřenci trenéra Martina Svědíka bodovali v soutěži podesáté za sebou a přezimují na prvním místě s...

9. listopadu 2025  12:47

Dvě asistence rukou? Asi jsem první. Nikdo nás netlačil tolik jako Baník, přiznal Novák

Jablonecký obránce Filip Novák se chystá vhazovat.

Opět se ukázalo, jak je důležité míti Filipa Nováka, který umí házet dlouhé auty. Dobrá práce jabloneckého obránce vedla k trefě Lamina Jawa, která rozsekla utkání 15. kola fotbalové ligy proti...

9. listopadu 2025  11:15

Messi dotáhl Miami k postupu v MLS, ve čtvrtfinále narazí na Cincinnati s Buchou

Tadeo Allende slaví s Lionelem Messim gól Miami proti Nashvillu.

Dvěma góly a dvěma asistencemi zařídil Lionel Messi fotbalistům Interu Miami vítězství 4:0 v rozhodujícím třetím utkání osmifinále play off MLS proti Nashvillu. Dalším soupeřem floridského týmu bude...

9. listopadu 2025  10:30

Prémie i za prohru, lístky se prodávaly u kuřat. Čtvrt století od Liverpoolu v Liberci

Slovan dává druhý gól v utkání s Liverpoolem.

Před čtvrtstoletím vstoupili fotbalisté Liberce na evropskou scénu a hned jejich druhým soupeřem byl slavný Liverpool. Úvodní zápas na Anfield Road tým od Ještědu prohrál 0:1, v odvetě 9. listopadu...

9. listopadu 2025  9:30

Souček oslavil rekordní gól i s dcerami. Míval jsem z něj noční můry, smál se kouč

Tomáš Souček z West Hamu slaví gól v utkání s Burnley, kterým vyrovnal český...

Těžko říct, kolik fanoušků West Hamu si v tu chvíli uvědomilo, co právě dokázal. Minimálně on sám to ale věděl moc dobře. Tomáš Souček v sobotu proti Burnley (3:2) vstřelil svůj osmatřicátý gól ve...

9. listopadu 2025  8:40

Rozhodčí Adámková končí s pískáním: Emotivní. Ale jako VAR chci působit dál

Jana Adámková s pískáním na hřišti končí, u VARu však plánuje zůstat

Dopískáno. Fotbalová rozhodčí Jana Adámková se v sobotním zápase ligy žen mezi Spartou a Libercem (4:1) představila s píšťalkou na českých hřištích naposledy. Po 23 letech končí aktivní kariéru. V...

9. listopadu 2025  8:15

Do závěru podzimu nahrnout maximum, nad pohárem nesmutnit, zní z Pardubic

Gólová radost pardubických fotbalistů.

Pardubickým fotbalistům zbývá do zimní pauzy posledních pět utkání, přičemž první z nich hrají v neděli od 15.30 hodin na Andrově stadionu v Olomouci. Potřebují v nich za každou cenu prodat zlepšené...

9. listopadu 2025  7:50

Snaživý Baník opět bez gólu. Nedotlačíme tam nic, ale půjdeme nahoru, věří Galásek

Ostravský trenér Tomáš Galásek

Co naplat, že fotbalisté Baníku Ostrava podali velice slušný výkon a téměř celý druhý poločas svírali soupeře u jeho branky. Gól vstřelit nedokázali, opět odešli poražení. V 15. kole první ligy...

9. listopadu 2025  7:19

Souček vyrovnal Bergerův rekord, další prohra pro Krejčího. Nováček obral Arsenal

Tomáš Souček z West Hamu slaví gól proti Burnley, vlevo se s ním raduje El...

Přesná trefa ve druhém utkání po sobě, celkově už osmatřicátá v Premier League. A také vyrovnaný český rekord Patrika Bergera. Tomáš Souček v 11. kole gólem pomohl West Hamu k vítězství 3:2 nad...

8. listopadu 2025  13:30,  aktualizováno  23:09

Šumulikoski sjel hráče: Mám chuť odejít z Česka! Přiznal námluvy s Koubkem i Radou

Veliče Šumulikoski ze Slovácka udílí pokyny během utkání s Hradcem Králové.

Odvolání trenéra nepomohlo. Spíše naopak. Týden po domácí porážce 0:3 od Liberce, po které se poroučel Jan Kameník se svým štábem, prohráli fotbalisté Slovácka v Hradci Králové 0:4. Dočasně...

8. listopadu 2025  21:41

Schick nabírá formu, k debaklu přispěl dvěma góly. Coufal zapsal další asistenci

Útočník Patrik Schick z Leverkusenu se raduje ze svého gólu.

Leverkusen v německé fotbalové lize zdemoloval poslední Heidenheim 6:0. I zásluhou Patrika Schicka, který dal dva góly. Vedoucí Bayern přišel o stoprocentní bilanci, v Berlíně remizoval s Unionem...

8. listopadu 2025  18:18,  aktualizováno  20:45

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.