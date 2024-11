Za chvíli bude zápasy pískat VAR, bědoval Kováč. Věří ale, že body přijdou

„Zasloužili jsme si vyhrát, šance jsme si vytvořili. Myslím, že kdyby si Letenay v prvním poločase vzal míč na střed, šel by do prázdné brány, ale bohužel,“ litoval liberecký kouč Radoslav Kováč.

Liberec podruhé v řadě neinkasoval, ale také nevstřelil žádný gól. Byl blízko, v závěru trefil břevno. Hlavatého gól ze druhé půle neplatil kvůli zásahu videorozhodčího, který odhalil faul v zárodku akce.

„Pro nás je to ztráta, ale kluky musím pochválit, odpracovali to velmi dobře. Jsem rád za třetí nulu vzadu v řadě, ale nahoře bychom potřebovali jiné číslo,“ hlesl Kováč.

Jak jste viděl situaci před neuznaným gólem Hlavatého?

Nechci se k tomu moc vracet. Prostě to neuznal. Všichni víme, že takových minifaulů je v zápase strašně moc. Pan rozhodčí si to určitě obhájí, já to respektuju, ale mrzí mě, že je od toho metr a sám faul nepískne. Za chvíli snad zápasy bude pískat VAR, na faul to podle mě bylo strašně málo. Mrzí mě to za kluky a hlavně za Míšu, který to krásně trefil.

Po vyřazení z poháru v Hlučíně jste získali dva body za remízy 0:0. Čekal jste víc?

V Budějovicích byla první půle slušná, druhá nám moc nesedla. Proti Hradci jsme vydrželi celý zápas. Určitě jsme čekali, že budeme mít bodů víc. Máme ale pět bodů za poslední tři ligové zápasy, třikrát jsme udrželi čisté konto. Po prohře s Jabloncem se organizace hry zlepšila, ale samozřejmě musíme zlepšit finální fázi. Řeči o štěstí sice nemám rád, ale tentokrát jsme ho opravdu neměli. Teď si musíme odpočinout, po reprezentační pauze jedeme do Olomouce a uděláme všechno pro to, abychom tam naplno zabodovali.

S čím po reprezentační pauze půjdete do finiše podzimu?

Čeká nás pět zápasů. Věříme, že jestli budeme hrát takhle, tak body urveme. Chceme, aby nám do zimy špice ligy úplně neodskočila, pořád na Jablonec ztrácíme čtyři body, tabulka je vyrovnaná. Věřím, že na jaře budeme určitě lepším týmem.

Nakolik vám situaci komplikuje marodka? Ze zápasu proti Hradci navíc musel odstoupit Icha.

Icha jel na vyšetření, uvidíme, nechci předbíhat. Pokud jde o zraněné, Eneme je pro nás samozřejmě velmi důležitá osoba, zdravotní problémy mají i Nyarko a Koželuh. Věříme, že všichni už budou po reprezentační pauze zdraví, zatím to tak vypadá. Pak budeme mít mnohem víc možností a variant do sestavy.