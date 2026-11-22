Slovácko vyhrálo důležité utkání ve Zlíně 1:0 a poslednímu týmu uteklo na rozdíl sedmi bodů. Na domácím stadionu však dosud v sezoně nezvítězilo.
Fotbalisté Hradce Králové v posledním kole přejeli Sigmu 5:0 a utnuli pětizápasové čekání na výhru. Dva góly na hřišti Olomouce vstřelila letní posila Tomáš Čvančara.
M. Heča - J. Behiratche, T. Král, Š. Slončík - G. Ndefe, T. Kostadinov, M. Trávník, M. Šviderský - M. Havlík, D. Puškáč, L. Vorlický
A. Zadražil - J. Uhrinčať, T. Petrášek, F. Čech - D. Trubač, S. Dancák, J. Kučera, D. Horák - T. Slončík, M. van Buren, T. Čvančara
A. Dolžnikov, L. Prior, F. Hruška, M. Rundič, P. Halouska, F. Horský, P. Juroška, J. Fiala, G. Sosseh, A. Alabi, P. Blahút
F. Mielke, R. Abajas, O. Mihálik, J. Chvátal, P. Vízek, M. Valenta, M. Vágner, A. Umar, D. Ludvíček