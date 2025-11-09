Chance Liga 2025/2026

Fanoušci mě zase milovali, smál se Chorý. K Plzni mám respekt, rád se sem vracím

Ačkoliv své dva góly proti bývalému týmu nijak zvlášť emotivně neslavil, z tribun celý zápas slyšel pískot a mnohdy i mnohem horší věci. „Jsem odolnej, spíš si to užívám, než abych byl naštvaný. Bylo to hezký,“ usmíval se slávistický fotbalista Tomáš Chorý po přestřelce v Plzni (5:3).
„K Plzni chovám obrovský respekt I k hráčům, co tu znám. Fanoušky neovlivním, ale vím, co si o mně myslí lidi uvnitř obou klubů,“ pokračoval Chorý.

Proti bývalému zaměstnavateli se mu po přestupu do Slavie daří nadmíru. Loni na podzim se jednou trefil při výhře 3:0, letos v únoru pak dvěma góly přispěl k vítězství 3:1.

„Je to trošku Déjà vu, ale moc rád se sem vždycky vracím. Znám tady spoustu lidí, hodně jsem se sem těšil. Jsem moc rád, že jsem zase mohl hrát v Doosan Areně. Ty dva góly už jsou jenom třešnička,“ usmíval se třicetiletý forvard.

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Zápas byl celkově vypjatý, nejen mezi vámi a fanoušky. Jak jste ho prožíval?
Byl to podobný zápas jako minule, spousta emocí, Plzeň hodně kouskovala hru, navíc tam byla stopka kvůli kouři. Pak se Višinský srazil se Staňkem, takže hra moc neplynula. Ale šli jsme po zásluze do vedení, protože jsme kontrolovali hru, bohužel hloupou střelou ze třiceti metrů jsme dostali na jedna jedna. Ale je to velký zápas, je jasné, že to bude o emocích. Fanoušci mě tu zase milovali, takže jsem si to užil.

Byl ten začátek, kdy se kvůli kouři nehrálo, náročný?
Něco jsme si během přerušení řekli, ale přijdete do zápasu a hned se hraje aut na vás, takže je to nepříjemné. Byla to taková spirála, rozkouskovalo se to, pak se ještě Víša srazil s Jindrou. I tohle fotbal přináší, ale vykročili jsme z toho lépe než Plzeň.

Vykročili. První gól dal Sanyang, pak jste se trefil vy. Nebál jste se, že kvůli ofsajdu branku neuznají?
Můžeme se bavit o ofsajdu, o rukách nebo o čem chcete, každý gól je kontrolovaný VARem a je jedno, jak padne. Zprvu velká radost, musíte se trošku uklidnit, ale pak jsem byl rád.

U první branky vám pomohla i teč obránce, u druhé jste celou akci skvěle dohrál.
Na bránu by to asi šlo, ale nevím, jestli by to brankář měl. Ale věděl jsem, že Dweh takhle chodí do skluzů a Jedlička už takhle dostal hodně gólů, protože mu to tečoval. A u druhého gólu jsem si chtěl jenom pohlídat ofsajd. Trenér gólmanů nás upozorňoval, ať ty střely dobíháme.

Trenér Trpišovský o Tomáši Chorém

„Nerad mluvím za hráče, ale jak jsem říkal minule, jemu tohle hrozně vyhovuje a je v tomhle neskutečně silnej. Ne každý by ustál podobný příchod do Slavie, on to zvládl. Jeho to motivuje, zvládne ze sebe dostat to nejlepší.“

Pak jste si ale průběh dost zkomplikovali a soupeř se dostal do kontaktu. Co se stalo?
Bylo to snad ze dvou dlouhých autů. Na to se můžete chystat, jak chcete, ale byly tam dvě chybičky, které tým jako Plzeň využije. Naštěstí jsme se pak uklidnili z brejku. Kušej tam šel, dobře to rozhýbal, dal mi balon pod sebe a padl gól. Musím pochválit celý tým za to, jak jsme se k tomu postavili.

Díky vítězství jste se vrátili do čela a Plzni odskočili na osm bodů.
Je to důležité, ale důležitý je každý zápas. Je úplně jedno, jestli hrajete doma se Zlínem nebo v Plzni. Každý zápas v lize je náročný, soutěž se hodně vyrovnala, všichni jsou kvalitní a hodně běhají. Za tyhle tři body jsme ale rádi. Musíme dát respekt Plzni, která se vrátila do zápasu, ale my jsme ukázali kvalitu.

Mimochodem, vy jste v týdnu proti Arsenalu střídal zkraje druhé půle. Nic vážného to ale očividně nebylo.
Měl jsem nějaký zdravotní problém, nebylo to vůbec dobré. Dlouho se mi nestalo, abych si musel říct o střídání, to byla trošku novinka, nemohl jsem se ani pořádně rozběhnout. Až do včerejška jsem byl v péči fyzioterapeutů a doktorů, kteří odvedli skvělou práci a pomohli k tomu, abych se mohl vrátit. Když jsem absolvoval trénink, tak jsem si řekl, že do toho půjdu. A dopadlo to naštěstí dobře.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 15 9 6 0 29:11 33
2. AC Sparta PrahaSparta 15 9 4 2 28:16 31
3. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 15 7 4 4 28:19 25
6. FC Slovan LiberecLiberec 15 6 5 4 25:16 23
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK TepliceTeplice 15 2 6 7 16:23 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK PardubicePardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. FC Baník OstravaOstrava 15 2 4 9 8:19 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
