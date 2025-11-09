Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Plzeň - Slavia, za hosty chytá Staněk, domácí i s Višinským v základu

Slávističtí fotbalisté se chtějí vrátit zpět do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola nastupují ve šlágru na hřišti plzeňské Viktorie, zápas má výkop v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Mojmír Chytil ze Slavie a Sampson Dweh z Plzně sledují balon. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Na čele jsou momentálně Jablonec, který v sobotu zvítězil na Baníku 1:0, a Sparta, která doma pouze remizovala 2:2 s Teplicemi. Pokud Slavia zvítězí, bude mít před oběma dvoubodový náskok.

Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Staněk – Vlček, Chaloupek, Zima – Moses, Zafeiris, Sadílek, Mbodji – Provod, Chorý, Sanyang.

Slavia před týdnem doma porazila Baník 2:0 a přerušila sérii tří ligových remíz v řadě. V úterý neodehrála špatný zápas s Arsenalem, nakonec ale prohrála 0:3.

Teď ji čeká Plzeň, které se zatím pod novým koučem Martinem Hyským, jenž mimochodem trenérsky rostl právě ve Slavii, nadmíru daří. V lize pod ním vyhrála všechna tři utkání, v Evropské lize zdolala AS Řím a naposledy uhrála bezbrankovou remízu s Fenerbahce.

Proti Slavii zvolil následující sestavu: Jedlička – Dweh, Paluska, Markovič – Memič, Červ, Spáčil, Doski – Ladra, Durosinmi, Višinský.

V uplynulé sezoně ovládla všechny vzájemné zápasy Slavia s celkovým skóre 10:4.

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 15 9 4 2 28:16 31
2. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
3. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 7 4 3 25:14 25
6. FC Slovan LiberecLiberec 15 6 5 4 25:16 23
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK TepliceTeplice 15 2 6 7 16:23 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK PardubicePardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. FC Baník OstravaOstrava 15 2 4 9 8:19 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

ONLINE: City ve šlágru hostí Liverpool, Haaland zahodil penaltu. Villa nadělovala

Sledujeme online
Erling Haaland neproměňuje penaltu v utkání s Liverpoolem.

Nedělní program anglické fotbalové ligy vrcholí duelem mezi Manchesterem City a Liverpoolem. Čtyři výsledky už jsou známy, Aston Villa přejela Bournemouth 4:0, Newcastle padl na hřišti Brentfordu...

9. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno  17:50

Sparta - Teplice 2:2, domácí se zase trápili, za bod vděčí standardkám i vlastní brance

Aktualizujeme
Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Útlum? Jistě. Krize? Možná. Sparťanští fotbalisté opět nevyhráli, už pošesté z posledních sedmi zápasů a couvají z vydobytých pozic. V 15. kole Chance Ligy doma s Teplicemi byli rádi, že získali...

9. listopadu 2025  14:38,  aktualizováno  17:39

Olomouc - Pardubice 2:0, Sigma rozhodla v závěru, rozhodčí rozdali hned tři červené

Aktualizujeme
Olomoucký útočník Daniel Vašulín se raduje z gólu proti Pardubicím.

Dlouho to vypadalo, že oba týmy odejdou z 15. kola nejvyšší fotbalové soutěže smírně, nakonec však Olomouc v závěru udeřila. A to hned dvakrát, nejprve se trefil hlavou Vašulín, na něhož z penalty...

9. listopadu 2025,  aktualizováno  17:36

Zbrojovka přezimuje první s náskokem pěti bodů, Vlašim roznesla Ústí sedmi góly

Hráči Zbrojovky Brno slaví gól v pohárovém zápase s Teplicemi.

Fotbalisté brněnské Zbrojovky zvítězili v 16. kole druhé ligy na hřišti sparťanského B-týmu 3:0. Svěřenci trenéra Martina Svědíka bodovali v soutěži podesáté za sebou a přezimují na prvním místě s...

9. listopadu 2025  12:47,  aktualizováno  16:16

Liberec - Karviná 6:0, exhibice domácích, hosté hráli od 13. minuty v deseti

Liberečtí hráči slaví vedení nad Karvinou.

Suverénní záležitost, krutá demolice. Zápas 15. kola první fotbalové ligy mezi Libercem a Karvinou patřil jednoznačně severočeskému týmu. Domácí vedli už od deváté minuty zásluhou Krollise, duel pak...

9. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  15:26

Dvě asistence rukou? Asi jsem první. Nikdo nás netlačil tolik jako Baník, přiznal Novák

Jablonecký obránce Filip Novák se chystá vhazovat.

Opět se ukázalo, jak je důležité míti Filipa Nováka, který umí házet dlouhé auty. Dobrá práce jabloneckého obránce vedla k trefě Lamina Jawa, která rozsekla utkání 15. kola fotbalové ligy proti...

9. listopadu 2025  11:15

Messi dotáhl Miami k postupu v MLS, ve čtvrtfinále narazí na Cincinnati s Buchou

Tadeo Allende slaví s Lionelem Messim gól Miami proti Nashvillu.

Dvěma góly a dvěma asistencemi zařídil Lionel Messi fotbalistům Interu Miami vítězství 4:0 v rozhodujícím třetím utkání osmifinále play off MLS proti Nashvillu. Dalším soupeřem floridského týmu bude...

9. listopadu 2025  10:30

Prémie i za prohru, lístky se prodávaly u kuřat. Čtvrt století od Liverpoolu v Liberci

Slovan dává druhý gól v utkání s Liverpoolem.

Před čtvrtstoletím vstoupili fotbalisté Liberce na evropskou scénu a hned jejich druhým soupeřem byl slavný Liverpool. Úvodní zápas na Anfield Road tým od Ještědu prohrál 0:1, v odvetě 9. listopadu...

9. listopadu 2025  9:30

Souček oslavil rekordní gól i s dcerami. Míval jsem z něj noční můry, smál se kouč

Tomáš Souček z West Hamu slaví gól v utkání s Burnley, kterým vyrovnal český...

Těžko říct, kolik fanoušků West Hamu si v tu chvíli uvědomilo, co právě dokázal. Minimálně on sám to ale věděl moc dobře. Tomáš Souček v sobotu proti Burnley (3:2) vstřelil svůj osmatřicátý gól ve...

9. listopadu 2025  8:40

Rozhodčí Adámková končí s pískáním: Emotivní. Ale jako VAR chci působit dál

Jana Adámková s pískáním na hřišti končí, u VARu však plánuje zůstat

Dopískáno. Fotbalová rozhodčí Jana Adámková se v sobotním zápase ligy žen mezi Spartou a Libercem (4:1) představila s píšťalkou na českých hřištích naposledy. Po 23 letech končí aktivní kariéru. V...

9. listopadu 2025  8:15

Do závěru podzimu nahrnout maximum, nad pohárem nesmutnit, zní z Pardubic

Gólová radost pardubických fotbalistů.

Pardubickým fotbalistům zbývá do zimní pauzy posledních pět utkání, přičemž první z nich hrají v neděli od 15.30 hodin na Andrově stadionu v Olomouci. Potřebují v nich za každou cenu prodat zlepšené...

9. listopadu 2025  7:50

