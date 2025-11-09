ONLINE: Plzeň - Slavia, za hosty chytá Staněk, domácí i s Višinským v základu

Na čele jsou momentálně Jablonec, který v sobotu zvítězil na Baníku 1:0, a Sparta, která doma pouze remizovala 2:2 s Teplicemi. Pokud Slavia zvítězí, bude mít před oběma dvoubodový náskok.
Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Staněk – Vlček, Chaloupek, Zima – Moses, Zafeiris, Sadílek, Mbodji – Provod, Chorý, Sanyang.
Slavia před týdnem doma porazila Baník 2:0 a přerušila sérii tří ligových remíz v řadě. V úterý neodehrála špatný zápas s Arsenalem, nakonec ale prohrála 0:3.
Teď ji čeká Plzeň, které se zatím pod novým koučem Martinem Hyským, jenž mimochodem trenérsky rostl právě ve Slavii, nadmíru daří. V lize pod ním vyhrála všechna tři utkání, v Evropské lize zdolala AS Řím a naposledy uhrála bezbrankovou remízu s Fenerbahce.
Proti Slavii zvolil následující sestavu: Jedlička – Dweh, Paluska, Markovič – Memič, Červ, Spáčil, Doski – Ladra, Durosinmi, Višinský.
V uplynulé sezoně ovládla všechny vzájemné zápasy Slavia s celkovým skóre 10:4.