Mlha se roztrhat nestačila. Odklad je správné rozhodnutí, říká kouč Janotka

O náhradním termínu se rozhodne, byť by se soupeři dost možná nejraději potkali už zítra.

„Všichni to vnímáme jako správné rozhodnutí. Jestli se fotbal hraje pro lidi, tak v regulérních podmínkách a to dnes nebylo možné. Shodli jsme se s hodnocením rozhodčích i hostujícího trenéra,“ řekl Janotka v útrobách Androva stadionu.

Hráči byli nachystaní, po rozcvičce. Co teď s nimi, jak zachovat náboj a natěšení?

Byli nachystaní, ale prostě se nehraje. Reprezentantům jsme popřáli hodně štěstí, zbytek má volno a v pondělí se sejdeme na tréninku s tím, že si povíme, co bude dál.

Jaký byste preferoval náhradní termín?

Je jasně dané, že se to musí dohrát do dvou týdnů po reprezentační přestávce. Jsou tedy jen dva možné termíny. 27. listopadu a nebo 11. prosince, pokud se na tom týmy dohodnou. Mně osobně by se to líbilo odehrát hned druhý den. To ale z důvodu televize, pořadatelů i rozhodčích není možné.

Andrův stadion zahalila mlha, zápas Sigmy se Slováckem se musel odložit.

Jak probíhal celý proces vyhodnocení situace?

Kluci mají sraz hodinu a půl před startem zápasu, my jako realizační tým jsme tu ale už dříve. Viděli jsme hned, že podmínky nejsou dobré. Od branky k brance musí být vidět a to dvě hodiny před startem zkrátka nešlo. Čekali jsme, jestli se to roztrhá, trochu se to zlepšilo, ale k tomu, aby se rozhodlo o způsobilosti už dříve, to nespělo. Pak jsme se setkali v 18:10, hlavní trenéři a rozhodčí, všichni jsme se shodli, že to na fotbal zkrátka není. S ohledem na program kolem utkání, oslavy dne veteránů a všeho kolem jsme tomu ale ještě dali malou šanci a dohodli se na definitivním čase v 18:40. Nic se ale nezměnilo, a tak ani rozhodnutí sudích.

Měla rozcvička při takovém nastavení intenzitu?

Snažili jsme se kluky dostat do provozní teploty, zároveň aby se nic nestalo. Očekávali jsme, že zápas se hrát nebude. Museli jsme ale být stále připravení.

Listopady v Olomouci jsou ošemetné, loni v zápase se Slováckem sněžilo…

Je to nepříjemné. My i Slovácko jsme se pečlivě připravovali a chceme výstup týdenní práce v podobě zápasu za sebou. V průběhu dne navíc nic nenasvědčovalo, že taková mlha přijde. Bohužel.

Dva hráči odjíždí na reprezentaci, A-tým posílil Jan Kliment, jedenadvacítku Matěj Mikulenka. Těší vás alespoň tato zpráva?

Matěj má hodně odehraných minut v lize, což se dobře prodává trenérovi reprezentace. Je ale potřeba, aby to uměl prodat na hřišti. Dnes měl přesně tento úkol i s Honzou Fialou, že moji důvěru mají, ale bylo by pěkné, kdyby ji spláceli nějakými góly, ať to nestojí jen na Klimentovi. Každopádně že jsou vidět takto mladí, tak to je obrovská deviza. Nabírají zkušenosti a já jsem jen rád, že mají takovou odměnu za odvedenou práci.

Berete to jako symbol prestiže?

Hlavně oni to takto vnímají. Neustále to sledují, kdo je ve výběrech. Já osobně jim říkám, že A-tým reprezentace i kategorie U21 je už skutečnou reprezentací, která má obrovskou váhu. Co je do té doby, to je pomíjivé. Je hezké, že si to mohou prožít, ale lvíčata a A-tým, to už je fakt úspěch a velká pecka.

Probíhá komunikace mezi trenérem mládeže a klubovým koučem?

Nevím, komu volají kluci dřív, jestli mně, nebo hráči. V realizačním týmu je jich tam víc, mají rozdělené kompetence. Co se týče výkonnosti i zdravotního stavu, jsme v komunikaci a konzultujeme to.

Co jste zrovna právě Mikulenkovi radil?

Všem jsme popřáli hodně štěstí. Mikimu jsem ale ještě speciálně říkal, ať se tam snaží, protože mám dojem, že za klub odvádí lepší výkony, než v dresu reprezentace. Co jsem ho viděl ve dvacítkách, tak byl pořád jaksi svázanější. Ale přál jsem jim hlavně štěstí a ať se nám ve zdraví vrátí.

Jde z něj cítit, že je to o kousíček prestižnější nominace, protože se lvíčata chystají na barážové utkání o evropský šampionát proti Belgii?

Bylo to znát. Ještě vypadl Matěj Hadaš, který tam měl jet také a bohužel se zranil. To nás trochu mrzí, protože on odehrál předchozí dvě utkání reprezentace na pravém halfbeku ve velkém stylu, zvlášť při premiéře. A věřím, že by hrál znova v základu. Nečeká je jednoduchý soupeř, ale jak se dokázali vrátit zpátky do hry o šampionát, tak to by je mohlo nakopnout!