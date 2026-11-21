Pražané v aktuální sezoně ještě neprohráli a po 14. kolech mají na čele tabulky osmibodový náskok. V Olomouci naposledy prohráli v říjnu 2022. Minule doma smetli nováčka z Artisu 4:1 a vyhlížejí také další zápas v Lize mistrů, tentokrát proti Villarrealu.
Ještě předtím ale musejí oddřít těžký duel v Olomouci.
Jindřich Trpišovský vybral pro utkání tuto sestavu: Markovič – Holeš, Zima, N’Guessan – Vlček, Moses, Sadílek, Jurásek – Ayaosi, Chytil, Kubiak.
Olomoučtí fotbalisté v posledním kole ztratili sérii čtyř zápasů bez porážky, když v Hradci Králové prohráli 0:5, i kvůli červené kartě jejich nejproduktivnějšího hráče Sejka.
J. Koutný - L. Lurvink, M. Malý, A. Sylla - A. Ghali, P. Baráth, M. Soldo, L. Borges - D. Janošek, D. Tkáč, J. Šíp
J. Markovič - T. Holeš, D. Zima, A. N’Guessan - T. Vlček, D. Moses, M. Sadílek, D. Jurásek - O. Kubiak, E. Ayaosi, M. Chytil
T. Huk, J. Král, M. Hruška, M. Hadaš, F. Slavíček, A. Pavlešič, F. Krivak, H. Mikaelsson, A. Ekeroth, I. Brzyski, M. Křiklava
I. Schranz, O. Kolář, M. Konečný, P. Kačor, S. Isife, M. Suleiman, N. Domčak, W. Nowak, M. Kotrba