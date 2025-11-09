Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Olomouc - Pardubice, rozjeté hosty čeká pohárový zástupce

Sledujeme online   15:00
Už čtyři zápasy v řadě pardubičtí fotbalisté neprohráli a postupně stoupají tabulkou. V 15. kole je ovšem čeká Sigma Olomouc, pohárový zástupce a tým z první šestky. Utkání má výkop v 15.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Vojtěch Patrák (Pardubice) zpracovává míč v zápase se Zlínem. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Pardubice byly dlouho u dna tabulky, po odvolání kouče Střihavky se však začínají zvedat. Aktuálně je vede Jan Trousil, jenž předtím působil jako asistent v Plzni.

Od jeho nástupu Pardubice v lize ještě neprohrály, v týdnu však vypadly z poháru s Baníkem (3:4 po prodloužení).

Teď je čeká Olomouc, která je v domácí soutěži neporažená už šest utkání. Ve čtvrtek si pak poradila v Konferenční lize s arménským FC Noah 2:1.

Chance Liga 2025/2026
9. 11. 2025 15:30
Olomouc : Pardubice 0 : 0
()
Sestavy:
J. Koutný - M. Hadaš, A. Sylla, J. Král, F. Slavíček - T. Kostadinov, M. Beran, J. Šíp, M. Mikulenka, A. Ghali - D. Vašulín
Sestavy:
J. Šerák - R. Saarma, L. Lurvink, S. Bammens, R. Mahuta - M. Surzyn, D. Šimek, V. Patrák - G. Botos, L. Krobot, A. Tanko
Náhradníci:
Š. Langer, A. Dumitrescu, A. Dolžnikov, M. Tijani, M. Malý, T. Huk, J. Spáčil, M. Hruška, D. Janošek, R. Breite, J. Navrátil
Náhradníci:
M. Lexa, J. Trédl, Š. Míšek, J. Noslin, T. Solil, S. Šimek, K. Vacek, F. Vecheta, F. Šancl, L. Charatišvili, E. Samuel
SK Sigma Olomouc - FK Pardubice

9. 11. • 15:30 • Andrův stadion, Olomouc

Mužstvo Z V R P S B
1. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
2. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
3. AC Sparta PrahaSparta 14 9 3 2 26:14 30
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 7 4 3 25:14 25
5. FC Slovan LiberecLiberec 15 6 5 4 25:16 23
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 6 5 3 14:8 23
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK TepliceTeplice 14 2 5 7 14:21 11
15. FC Baník OstravaOstrava 15 2 4 9 8:19 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

Liberec - Karviná 6:0, exhibice domácích, hosté hráli od 13. minuty v deseti

Aktualizujeme
Liberečtí hráči slaví vedení nad Karvinou.

Suverénní záležitost, krutá demolice. Zápas 15. kola první fotbalové ligy mezi Libercem a Karvinou patřil jednoznačně severočeskému týmu. Domácí vedli už od deváté minuty zásluhou Krollise, duel pak...

Do závěru podzimu nahrnout maximum, nad pohárem nesmutnit, zní z Pardubic

Gólová radost pardubických fotbalistů.

Pardubickým fotbalistům zbývá do zimní pauzy posledních pět utkání, přičemž první z nich hrají v neděli od 15.30 hodin na Andrově stadionu v Olomouci. Potřebují v nich za každou cenu prodat zlepšené...

9. listopadu 2025  7:50

Snaživý Baník opět bez gólu. Nedotlačíme tam nic, ale půjdeme nahoru, věří Galásek

Ostravský trenér Tomáš Galásek

Co naplat, že fotbalisté Baníku Ostrava podali velice slušný výkon a téměř celý druhý poločas svírali soupeře u jeho branky. Gól vstřelit nedokázali, opět odešli poražení. V 15. kole první ligy...

9. listopadu 2025  7:19

