ONLINE: Olomouc - Pardubice, rozjeté hosty čeká pohárový zástupce

Pardubice byly dlouho u dna tabulky, po odvolání kouče Střihavky se však začínají zvedat. Aktuálně je vede Jan Trousil, jenž předtím působil jako asistent v Plzni.
Od jeho nástupu Pardubice v lize ještě neprohrály, v týdnu však vypadly z poháru s Baníkem (3:4 po prodloužení).
Teď je čeká Olomouc, která je v domácí soutěži neporažená už šest utkání. Ve čtvrtek si pak poradila v Konferenční lize s arménským FC Noah 2:1.
J. Koutný - M. Hadaš, A. Sylla, J. Král, F. Slavíček - T. Kostadinov, M. Beran, J. Šíp, M. Mikulenka, A. Ghali - D. Vašulín
Š. Langer, A. Dumitrescu, A. Dolžnikov, M. Tijani, M. Malý, T. Huk, J. Spáčil, M. Hruška, D. Janošek, R. Breite, J. Navrátil