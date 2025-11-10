NEJ Z LIGY: Dým v Plzni, debakly i divočina v Olomouci. A Holoubek se nebavil

Je vidět, není vidět, je trochu vidět
Už když se slávističtí fanoušci před úvodním výkopem hromadně ukryli v útrobách svého sektoru, bylo jasné, že se něco chystá.
A taky že chystalo.
Chvíli po startu šlágru v Plzni do prázdného prostoru naházeli dýmovnice a dělbuchy, takže sudí Jan Beneš hned po první akci zápas přerušil. A když pak hustý dým zahalil celé hřiště, svolal fotbalisty do kabin.
|
Fanoušci mě zase milovali, smál se Chorý. K Plzni mám respekt, rád se sem vracím
„Od první minuty to bylo náročné utkání. Jednak z hlediska emocí od hráčů a také kvůli atypickému přerušení utkání hned ve druhé minutě kvůli snížení viditelnosti. Po upozornění videorozhodčího, že nemají záběry, abychom mohli pokračovat ve hře, jsme napřed utkání přerušili a pak hráče svolali do tepla do kabin,“ popsal arbitr nastalou situaci.
Prodleva však atraktivitu utkání nijak nesnížila.
Fanoušci viděli nakonec osm branek a vítězství Slavie 5:3. Ta se tak osamostatnila na čele tabulky a zůstává po polovině základní části neporažená.