Chance Liga 2025/2026

NEJ Z LIGY: Dým v Plzni, debakly i divočina v Olomouci. A Holoubek se nebavil

Autor:
  10:30
Bláznivou osmigólovou přestřelkou skončilo 15. kolo fotbalové Chance Ligy. Slavia porazila Plzeň 5:3 a osamostatnila se po polovině základní části na čele soutěže. Šest branek padlo v Liberci, kde domácí Slovan rozstřílel Karvinou 6:0. Naopak utkání Mladé Boleslavi na Dukle (1:0) příliš nebavilo. A co dalšího víkend nabídl?
Část 1/5

Je vidět, není vidět, je trochu vidět

Utkání mezi Plzní a Slavií muselo být po pár minutách přerušeno.

Už když se slávističtí fanoušci před úvodním výkopem hromadně ukryli v útrobách svého sektoru, bylo jasné, že se něco chystá.

A taky že chystalo.

Chvíli po startu šlágru v Plzni do prázdného prostoru naházeli dýmovnice a dělbuchy, takže sudí Jan Beneš hned po první akci zápas přerušil. A když pak hustý dým zahalil celé hřiště, svolal fotbalisty do kabin.

Fanoušci mě zase milovali, smál se Chorý. K Plzni mám respekt, rád se sem vracím

„Od první minuty to bylo náročné utkání. Jednak z hlediska emocí od hráčů a také kvůli atypickému přerušení utkání hned ve druhé minutě kvůli snížení viditelnosti. Po upozornění videorozhodčího, že nemají záběry, abychom mohli pokračovat ve hře, jsme napřed utkání přerušili a pak hráče svolali do tepla do kabin,“ popsal arbitr nastalou situaci.

Prodleva však atraktivitu utkání nijak nesnížila.

Fanoušci viděli nakonec osm branek a vítězství Slavie 5:3. Ta se tak osamostatnila na čele tabulky a zůstává po polovině základní části neporažená.



Vstoupit do diskuse

16. kolo

Kompletní los

15. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 15 9 6 0 29:11 33
2. AC Sparta PrahaSparta 15 9 4 2 28:16 31
3. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 15 7 4 4 28:19 25
6. FC Slovan LiberecLiberec 15 6 5 4 25:16 23
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK TepliceTeplice 15 2 6 7 16:23 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK PardubicePardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. FC Baník OstravaOstrava 15 2 4 9 8:19 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

NEJ Z LIGY: Dým v Plzni, debakly i divočina v Olomouci. A Holoubek se nebavil

Hustý dým v úvodu utkání mezi Plzní a Slavií. Utkání muselo být přerušeno.

Bláznivou osmigólovou přestřelkou skončilo 15. kolo fotbalové Chance Ligy. Slavia porazila Plzeň 5:3 a osamostatnila se po polovině základní části na čele soutěže. Šest branek padlo v Liberci, kde...

10. listopadu 2025  10:30

Součkova upřímná knižní zpověď: Oslava mu pomohla překonat nespavost a depresi

Záložník Tomáš Souček z West Hamu se raduje ze svého gólu.

Nikdo netušil, čím si prochází. Svěřil se jen pár nejbližším. Teď jde Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace a čerstvě i rekordman mezi českými střelci v Premier League, s pravdou ven. V...

10. listopadu 2025  9:50

Thriller. Blázinec. Zápas podzimu! Slavia s Plzní ukázaly, že i šlágr může bavit

Slávistický útočník Tomáš Chorý střílí gól okolo Sampsona Dweha z Plzně.

Potřebovali jste mít v ruce důkaz, že fotbalová liga má šmrnc? Že může nabídnout zápas, který má úplně všechno? Slavia s Plzní tohle exkluzivní menu servírovaly. Rozbouraly klišé, že šlágr bývá...

10. listopadu 2025  9:19

Drtivé puzzle ze Srbské. Důvody, proč Zbrojovka vládne druhé lize

Hráči Zbrojovky Brno slaví gól v pohárovém zápase s Teplicemi.

Jen sedm bodů z 48 možných ztratila fotbalová Zbrojovka Brno v první polovině sezony. Její nedělní tečka vítězstvím 3:0 na půdě rezervy Sparty Praha byla jen razítkem na výsledkově téměř dokonalý...

10. listopadu 2025  9:17

Sigma má opět nejlepšího střelce. Vašulína vyzdvihl i kouč soupeře: Nepoznávám ho

Daniel Vašulín slaví branku do sítě Pardubic.

Dva neuznané góly hostů, tři červené karty, pěstní souboj a dva olomoucké góly. Sigma neprohrála v nejvyšší fotbalové soutěži už posedmé v řadě. Nedělní divočinu proti Pardubicím ovládla 2:0 a...

10. listopadu 2025

Trpišovský: Potkaly se dva supertýmy. Až příliš emocí? Ty nám venku často chyběly

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský během utkání proti Plzni

Když dostal otázku, jestli tak bláznivý výsledek očekával, ani se dlouze nezamýšlel. „Asi vás překvapím, ale ano. Týmy se postupně transformují, Plzeň už je hodně podobná nám, aktivitou i...

10. listopadu 2025  8:15

Doma. V plné palbě. Sparťané drželi míč, obehrávali. A stejně zase ztratili

Sparťanský útočník Albion Rrahmani se snaží zakončit v závěru utkání proti...

Když nic jiného, aspoň to nebyla vyložená nuda. Ale není to pro fotbalovou Spartu příliš nízká meta? A co z toho vlastně má? Nic. Tedy vlastně bod, abychom byli přesní – jenže to pro ni v současné...

10. listopadu 2025  6:26

Lewandowski nasázel hattrick, Barcelona se dotáhla na čelo. Real jen remizoval

Barcelonský útočník Robert Lewandowski se raduje ze svého gólu.

Fotbalisté Realu Madrid ve 12. kole španělské ligy remizovali 0:0 s Vallecanem a podruhé v sezoně ztratili body. Střelecky naprázdno vyšli podruhé během posledních pěti dnů, v Lize mistrů prohráli na...

9. listopadu 2025  18:33,  aktualizováno  23:26

Fanoušci mě zase milovali, smál se Chorý. K Plzni mám respekt, rád se sem vracím

Slávistický útočník Tomáš Chorý slaví se spoluhráči svůj gól proti Plzni.

Ačkoliv své dva góly proti bývalému týmu nijak zvlášť emotivně neslavil, z tribun celý zápas slyšel pískot. A občas i mnohem horší věci. „Jsem odolnej, spíš si to užívám, než abych byl naštvaný. Bylo...

9. listopadu 2025  22:26

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

9. listopadu 2025  20:45,  aktualizováno  21:01

Šlágr v režii City, Haaland se přiblížil milníku. Villa nadělovala, Newcastle padl

Fotbalisté Manchesteru City se radují z trefy Erlinga Haalanda.

Hlavní tahák 11. kola anglické ligy se proměnil v jednoznačnou záležitost. Manchester City porazil Liverpool 3:0 a poskočil na druhé místo v tabulce, o čtyři body za vedoucí Arsenal. Obhájce titulu...

9. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno  20:11

Priske po další ztrátě: Neviděl jsem touhu po vítězství, musíme zase zažehnout oheň

Sparťanský kouč Brian Priske.

Nepovedený zápas s Teplicemi (2:2) hodnotil v době, než v Plzni začal ligový šlágr mezi domácí Viktorií a Slavií. To byla Sparta ještě v tabulce první. „Naše pozice je pořád dobrá, i když mohla být...

9. listopadu 2025  19:36

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.