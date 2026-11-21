Fotbalisté Mladé Boleslavi čtyři ligové zápasy za sebou neprohráli, i proto se nacházejí na předních příčkách. Doma navíc neztratili ani bod a jako jediný tým jsou nadále stoprocentní.
Zlínu se v minulém kole po dvou remízách naskytla ideální příležitost na první tříbodové vítězství. V regionálním derby však podlehli předposlednímu Slovácku 0:1.
V. Vorel - D. Donát, O. Karafiát, M. Králik, M. Hybš - D. Kozel, J. Zíka, J. Kolářík, D. Langhamer, M. Šubert - J. Buryán
L. Letenay, F. Špatenka, F. Lehký, D. Mareš, S. John, M. Zachoval, S. Grygar, D. Pech, J. Floder, J. Klíma, J. Harušťák
S. Kanu, Š. Bachůrek, T. Ulbrich, T. Poznar, L. Bartošák, A. Gaži, J. Štefan, P. Emmanuel, T. Hellebrand, D. Grygera, Z. Katalinič