ONLINE: Hradec Kr. - Slovácko, poslední hosté hrají poprvé bez kouče Kameníka

Slovácko čeká na ligové vítězství od poloviny srpna, kdy přehrálo Teplice 2:1. Je to současně jeho jediná výhra v soutěži. Od té doby ovládl jen zápasy domácího poháru s třetiligovým Hodonínem a divizními Horními Ředicemi.
S osmi body je jasně poslední, nicméně na dva nejbližší konkurenty – Mladou Boleslav a Baník, ztrácí body jen dva.
Hradec je pohodlně devátý a může myslet i na vstup do elitní šestky. Neprohrál od konce září a naposledy zvítězil 2:1 na Bohemians. Vyhrál také na Baníku či remizoval v Plzni.