ONLINE: Hradec Kr. - Slovácko, poslední hosté hrají poprvé bez kouče Kameníka

Sledujeme online   14:35
Vysokou porážku s Libercem už neustál, a tak místo kouče Jana Kameníka vede fotbalisty posledního Slovácka sportovní ředitel Veliče Šumulikoski. V patnáctém ligovém kole hrají s Hradcem Králové. Utkání sledujte v podrobné online reportáži.

Zleva Adam Vlkanova z Hradce a Gigli Ndefe ze Slovácka. | foto: ČTK

Slovácko čeká na ligové vítězství od poloviny srpna, kdy přehrálo Teplice 2:1. Je to současně jeho jediná výhra v soutěži. Od té doby ovládl jen zápasy domácího poháru s třetiligovým Hodonínem a divizními Horními Ředicemi.

S osmi body je jasně poslední, nicméně na dva nejbližší konkurenty – Mladou Boleslav a Baník, ztrácí body jen dva.

Hradec je pohodlně devátý a může myslet i na vstup do elitní šestky. Neprohrál od konce září a naposledy zvítězil 2:1 na Bohemians. Vyhrál také na Baníku či remizoval v Plzni.

8. 11. 2025 15:00
Hradec Kr. : Slovácko 0 : 0
()
Sestavy:
Sestavy:
Náhradníci:
Náhradníci:
15. kolo

Kompletní los

14. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
2. AC Sparta PrahaSparta 14 9 3 2 26:14 30
3. FK JablonecJablonec 14 8 4 2 19:11 28
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 7 4 3 25:14 25
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 6 5 3 14:8 23
6. FC ZlínZlín 14 6 5 3 19:15 23
7. MFK KarvináKarviná 14 7 1 6 24:20 22
8. FC Slovan LiberecLiberec 14 5 5 4 19:16 20
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 5 4 20:20 20
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 4 4 6 12:16 16
11. FK Dukla PrahaDukla 14 2 6 6 10:18 12
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK TepliceTeplice 14 2 5 7 14:21 11
14. FC Baník OstravaOstrava 14 2 4 8 8:18 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 2 4 8 20:35 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 14 1 5 8 6:17 8
Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

ONLINE: Dukla - Ml. Boleslav, domácí mohou soupeři odskočit, hosté u dna

Zleva Zlatan Šehović (Dukla Praha) brání Žana Medveda ze Slovácka.

Trápí se a v lize šest zápasů v řadě nezvítězili. Mladoboleslavští fotbalisté hrají v patnáctém kole na pražské Dukle, která naopak třikrát za sebou bodovala. Utkání sledujte v podrobné online...

8. listopadu 2025  14:30

ONLINE: Hraje se šlágr Tottenham - United, pak v akci West Ham, Arsenal či Chelsea

Momentka z utkání mezi Tottenhamem a Manchesterem United. Harry Maguire se...

Oba týmy bojují o pohárové příčky, kdo bude úspěšnější? V jedenáctém kole anglické Premier League hraje šestý Tottenham s osmým Manchesterem United. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od...

8. listopadu 2025  13:30

Chrudim přišla s Prostějovem o vedení, noví trenéři se uvedli remízou

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Fotbalisté Chrudimi v 16. kole druhé ligy remizovali doma 2:2 s Prostějovem, přestože čtvrt hodiny před koncem vedli o dvě branky. Ani jeden z nových trenérů si tak neodbyl vítěznou premiéru.

8. listopadu 2025  12:30

Baník trápí zaplněná marodka, přesto Galásek věří v ukončení čekání na výhru

Ostravští fotbalisté jásají po jednom z gólů na hřišti Pardubic.

Baník půjde tabulkou raketově nahoru. To prohlásil trenér fotbalistů pražské Slavie Jindřich Trpišovský po minulém kole první ligy, kdy jeho tým porazil Ostravany 2:0. „Zaznamenal jsem to, ale beru...

8. listopadu 2025  10:35

Turci se vzdalují, jistotu LM ale Češi nejspíš uhájí. Jak je na tom pohárový koeficient?

Sebastian Szymanski pomáhá na nohy Lukáši Červovi.

Šance, že by český fotbal podruhé v řadě obsadil v žebříčku národních koeficientů devátou příčku před Tureckem, se postupně snižuje. Zároveň to však po polovině hlavní fáze všech tří evropských...

8. listopadu 2025  7:28

POHLED: Nedvěd nic neprozradí. Ani nenaznačí. Jak reprezentace hledá trenéra

Manažer fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd

Většinu důležitých otázek zahrál do autu, ale jedna z odpovědí byla víc než trefná. „Nemůžeme nic získat,“ zahleděl se do strahovského sálu plného novinářů. „Jen ztratit.“ Přesně tak na tom fotbalová...

8. listopadu 2025

Táborsko porazilo Jihlavu, Opava uspěla v Budějovicích, trápení Žižkova nekončí

Lukáš Havel (2) z Táborska oslavuje gól se svými spoluhráči.

Fotbalisté Táborska v 16. kole druhé ligy porazili doma 2:0 Jihlavu a před koncem podzimní části soutěže si pojistili druhou příčku v tabulce. Na vedoucí Zbrojovku Brno, která má zápas k dobru,...

7. listopadu 2025  19:34,  aktualizováno  20:10

Fotbalová jedenadvacítka se proti Srbsku a Portugalsku musí obejít bez řady opor

Útočník národního týmu do 21 let Lukáš Mašek v souboji s ázerbájdžanským...

V nadcházejících utkáních se Srbskem a Portugalskem se bude trenér české fotbalové reprezentace do 21 let Michal Bílek muset obejít bez řady opor. Důvodem jsou zranění, plánovaná operace či karetní...

7. listopadu 2025  17:29

Měl bych jít taky, zvažoval Köstl. U repre ho udrželi odvolaný kouč i manželka

Reprezentační trenér Ivan Hašek (uprostřed) se svými asistenty Jaroslavem...

Při debatě o vážných záležitostech, které předcházely jeho jmenování do pozice hlavního trenéra fotbalové reprezentace, si Jaroslav Köstl dokázal udělat legraci. „Když jsme prohráli na Faerech a...

7. listopadu 2025  17:08

Modernější než moderní. Nové Bazaly nabídnou komfort, věří ředitel Baníku

Nové Bazaly se začnou stavět pravděpodobně v roce 2029.

Vítězný návrh nového stadionu už zástupci Ostravy i fotbalového Baníku představili. Teď jej ještě přeměnit ve skutečnost. „Od začátku od města cítíme drajv, aby byl projekt dokončený,“ říká Michal...

7. listopadu 2025  15:35

Nový trenér? Žádný deadline, řekl Nedvěd. O jménech nemluvil, ale šanci má i Köstl

Generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na mimořádné...

Nechtěl komentovat, co s fotbalovou reprezentací bude po listopadovém srazu. „Myslím si, že tahle otázka sem nepatří,“ přesvědčoval manažer národního týmu Pavel Nedvěd na páteční nominační tiskové...

7. listopadu 2025  15:11

Guardiola dosáhne proti Liverpoolu na velký milník. Odkoučuje svůj tisící zápas

Zamyšlený Pep Guardiola na lavičce Manchesteru City

Nedělní zápas mezi Manchesterem City a Liverpoolem bude nejen šlágrem anglické fotbalové ligy, ale také velkým milníkem pro trenéra domácího týmu Pepa Guardiolu. Bývalého španělského reprezentanta...

7. listopadu 2025  14:50

