ONLINE: Dukla - Ml. Boleslav, domácí mohou soupeři odskočit, hosté u dna

Mladá Boleslav však v týdnu pronikla do čtvrtfinále domácího poháru poté, co postoupila přes Bohemians na penalty (1:0). V lize ale na vítěznou radost čeká.
Z posledních šesti zápasů vytěžila jen dva body.
Zato Dukla v posledních týdnech šlape, kromě pohárové porážky 0:2 s Jabloncem bodovala s Pardubicemi a porazila Slovácko.
Teď může přidat body s dalším soupeřem ze spodku tabulky. Mladá Boleslav je předposlední s deseti body, Dukla má o dva víc a je jedenáctá. Hosté tak mohou výrazně poskočit.
R. Matrevičs - D. Hašek, J. Svozil, M. Purzitidis - S. Isife, S. Tijani, M. Čermák, Z. Šehovič - M. Černák, T. Jedlička, J. Kadák
J. Floder - D. Kostka, F. Prebsl, M. Králik, F. Matoušek - J. Zíka, R. Macek, J. Kolařík, D. Langhamer, J. Fulnek - J. Klíma
J. Peterka, D. Kozma, A. Jágrik, P. Gaszczyk, Š. Šebrle, M. Ambler, D. Velasquez, M. Traore, M. Kroupa, N. Cissé
A. Mandous, M. Ševčík, D. Donát, M. Šubert, M. Krulich, M. Vojta, V. Hora, S. John, M. Zachoval, F. Lehký