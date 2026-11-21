Fotbalisté Bohemians po pěti ligových zápasech našli přemožitele. Ve 14. kole padli 0:1 na hřišti Liberce. S Plzní bodovali naplno naposledy před třemi lety.
Viktoria se výhrou může od Bohemians bodově odpoutat. Hosté se v poslední době výsledkově zvedají a postupně stoupají tabulkou. V posledním zápase remizovali se Spartou 1:1.
T. Frühwald - P. Kareem, D. Lischka, M. Kadlec, M. Havel - S. Obinaja, B. Sakala, A. Čermák - J. Matoušek, L. Almási, V. Pilař
F. Wiegele - T. Pališčák, D. Vavro, F. Prebsl - A. Gabriel, P. Hrošovský, L. Červ, M. Doski - A. Memič, C. Kabongo, P. Adu
J. Kovařík, R. Květ, J. Vondra, D. Vala, L. Krobot, M. Reichl, J. Šiman, D. Heidenreich, Š. Černý, O. Mikuda