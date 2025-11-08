Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Baník - Jablonec, hosté se mohou vyhoupnout zpět do čela tabulky

Sledujeme online   17:30
Když zvítězí, minimálně do neděle zůstanou první. Jablonečtí fotbalisté hrají v patnáctém ligovém kole proti ostravskému Baníku, který by se rád zvedl a opustil spodní příčky tabulky. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 18 hodin.

Jablonecký brankář Jan Hanuš vyráží balon před kopačkou ostravského útočníka Filipa Kubaly. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Jedná se o souboj týmů s úplně opačnou formou.

Zatímco hosté minulý týden se Zlínem (1:3) padli teprve podruhé v sezoně, domácí v lize nasbírali jen deset bodů a jsou čtrnáctí.

V týdnu však Baník postoupil do čtvrtfinále domácího poháru, když porazil 4:3 po prodloužení Pardubice. V lize však padl třikrát v řadě. Se Slavií, Plzní i Hradcem.

Jablonec bude chtít navázat na úspěšný vstup do sezony, který ho drží na dostřel obou pražských S. Pokud zvítězí, o bod je obě přeskočí, minimálně do neděle, kdy Sparta hostí Teplice a Slavia hraje v Plzni.

Chance Liga 2025/2026
8. 11. 2025 18:00
Ostrava : Jablonec 0 : 0
()
Sestavy:
V. Budinský - A. Bewene, M. Chaluš, K. Pojezný, E. Šehič, O. Kričfaluši - D. Buchta, D. Planka, J. Boula, A. Musák - J. Pira
Sestavy:
J. Hanuš - R. Pantalon, N. Tekijaški, F. Novák - M. Cedidla, M. Polidar, R. Sedláček, D. Souček - F. Zorvan, D. Puškáč, L. Jawo
Náhradníci:
M. Frydrych, D. Lischka, A. Munksgaard, D. Owusu, P. Kpozo, C. Tiéhi, M. Kubný, L. Almási, P. Jaroň
Náhradníci:
J. Chramosta, J. Suchan, D. Štěpánek, A. Růsek, N. Innocenti, S. Lavrinčík, K. Karban, K. Mihelak, L. Penxa, A. Alégué, M. Malenšek
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
2. AC Sparta PrahaSparta 14 9 3 2 26:14 30
3. FK JablonecJablonec 14 8 4 2 19:11 28
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 7 4 3 25:14 25
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 6 5 3 14:8 23
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
7. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
8. MFK KarvináKarviná 14 7 1 6 24:20 22
9. FC Slovan LiberecLiberec 14 5 5 4 19:16 20
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK TepliceTeplice 14 2 5 7 14:21 11
15. FC Baník OstravaOstrava 14 2 4 8 8:18 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

ONLINE: Souček skóruje a vyrovnává Bergerův rekord. United zachránili remízu

Sledujeme online
Tomáš Souček z West Hamu slaví gól proti Burnley, vlevo se s ním raduje El...

Pořádné drama přinesl úvodní duel sobotního programu 11. kola Premier League. Tottenham po obratu směřoval k vítězství nad Manchesterem United, ale po De Ligtově gólu v nastavení berou oba týmy bod...

8. listopadu 2025  13:30,  aktualizováno  17:38

Hradec Kr. - Slovácko 4:0, trápení hostů pokračuje, dvěma góly se zaskvěl Slončík

Záložník Tom Slončík z Hradce Králové slaví svůj gól.

Ani po konci trenéra Jana Kameníka se fotbalisté Slovácka nezvedli, v patnáctém ligovém kole padli v Hradci Králové 0:4. Pilařovu trefu z úvodního poločasu posvětilo video, po pauze se dvakrát...

8. listopadu 2025  14:35,  aktualizováno  17:32

Komplikace pro reprezentaci? Šulc bojuje se zraněním, vynechá šlágr proti PSG

Pavel Šulc slaví svoji branku do sítě Paris FC.

Pavel Šulc bude v neděli kvůli zranění zadního stehenního svalu chybět Lyonu v zápase francouzské ligy proti vedoucímu týmu tabulky Paris St. Germain. Na tiskové konferenci před soubojem s obhájcem...

8. listopadu 2025  17:20

Zlín - Bohemians 0:1, Pražané se konečně dočkali vítězství, rozhodl Sakala

Aktualizujeme
Fotbalisté Bohemians se radují z gólu Bensona Sakaly.

Sedm soutěžních zápasů v řadě nevyhráli, negativní sérii ale fotbalisté Bohemians ukončili na hřišti Zlína. V 15. ligovém kole ho přetlačili 1:0, tři body Pražanům vstřelil Sakala.

8. listopadu 2025  14:40,  aktualizováno  17:04

Dukla - Ml. Boleslav 0:1, nepříjemná série hostů ukončena, výhru zařídil Zíka

Aktualizujeme
Fotbalisté Mladé Boleslavi se radují z gólu Solomona Johna.

Trápení ukončeno, fotbalisté Mladé Boleslavi v lize po šesti zápasech bez výhry konečně slaví. V patnáctém kole uspěli na pražské Dukle po triumfu 1:0, o který se ve 33. minutě postaral Zíka.

8. listopadu 2025  14:30,  aktualizováno  16:59

Chrudim přišla s Prostějovem o vedení, noví trenéři se uvedli remízou

Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá...

Fotbalisté Chrudimi v 16. kole druhé ligy remizovali doma 2:2 s Prostějovem, přestože čtvrt hodiny před koncem vedli o dvě branky. Ani jeden z nových trenérů si tak neodbyl vítěznou premiéru.

8. listopadu 2025  12:30

Baník trápí zaplněná marodka, přesto Galásek věří v ukončení čekání na výhru

Ostravští fotbalisté jásají po jednom z gólů na hřišti Pardubic.

Baník půjde tabulkou raketově nahoru. To prohlásil trenér fotbalistů pražské Slavie Jindřich Trpišovský po minulém kole první ligy, kdy jeho tým porazil Ostravany 2:0. „Zaznamenal jsem to, ale beru...

8. listopadu 2025  10:35

Turci se vzdalují, jistotu LM ale Češi nejspíš uhájí. Jak je na tom pohárový koeficient?

Sebastian Szymanski pomáhá na nohy Lukáši Červovi.

Šance, že by český fotbal podruhé v řadě obsadil v žebříčku národních koeficientů devátou příčku před Tureckem, se postupně snižuje. Zároveň to však po polovině hlavní fáze všech tří evropských...

8. listopadu 2025  7:28

POHLED: Nedvěd nic neprozradí. Ani nenaznačí. Jak reprezentace hledá trenéra

Premium
Manažer fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd

Většinu důležitých otázek zahrál do autu, ale jedna z odpovědí byla víc než trefná. „Nemůžeme nic získat,“ zahleděl se do strahovského sálu plného novinářů. „Jen ztratit.“ Přesně tak na tom fotbalová...

8. listopadu 2025

Táborsko porazilo Jihlavu, Opava uspěla v Budějovicích, trápení Žižkova nekončí

Lukáš Havel (2) z Táborska oslavuje gól se svými spoluhráči.

Fotbalisté Táborska v 16. kole druhé ligy porazili doma 2:0 Jihlavu a před koncem podzimní části soutěže si pojistili druhou příčku v tabulce. Na vedoucí Zbrojovku Brno, která má zápas k dobru,...

7. listopadu 2025  19:34,  aktualizováno  20:10

Fotbalová jedenadvacítka se proti Srbsku a Portugalsku musí obejít bez řady opor

Útočník národního týmu do 21 let Lukáš Mašek v souboji s ázerbájdžanským...

V nadcházejících utkáních se Srbskem a Portugalskem se bude trenér české fotbalové reprezentace do 21 let Michal Bílek muset obejít bez řady opor. Důvodem jsou zranění, plánovaná operace či karetní...

7. listopadu 2025  17:29

