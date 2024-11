ONLINE: Baník - Dukla, domácí se mohou dotáhnout až na druhé místo

Naposledy Baník překvapil a zvítězil 3:1 na Spartě, což byl moment kola. Na loňského mistra ztrácí jen bod a na druhou Plzeň tři. Dobrou formu chce Baník potvrdit proti Dukle, nováčka nejvyšší soutěže ale porazil v jediném z posledních osmi ligových duelů.

ONLINE: Baník Ostrava – Dukla Praha Utkání sledujeme minutu po minutě

Premiérovou pozvánku do reprezentace si za dobré výkony vysloužil ostravský záložník Matěj Šín, který dosud působil ve výběrech do jedenadvaceti let.

Dukla se zatím po návratu drží ve spodní polovině tabulky, třikrát už zvítězila, pokaždé ale doma. Ve venkovních duelech navíc vstřelila pouhé dva góly. Minulý týden podlehla 0:1 Mladé Boleslavi.