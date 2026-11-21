Artis v první lize prohrál dva zápasy v řadě a už čtyřikrát za sebou nezvítězil. Nováček má nejhorší defenzivu ligy a bodově se na něj dotáhlo Slovácko.
Severočeši dva zápasy za sebou nevyhráli a ani nedali gól. Navíc je právě Artis vyřadil před reprezentační přestávkou z MOL Cupu (2:1).
18. D. Sarapata
R. Kašík - S. Komljenovic, D. Plechatý, K. Pojezný, D. Preisler - S. Boháč, M. Pospíšil, A. Alégué, D. Sarapata, Papalelé - Q. Adediran
K. Mihelak - M. Cedidla, N. Tekijaški, F. Novák - V. Čanturišvili, R. Sedláček, S. Nebyla, J. Sláma - J. Suchan, A. Růsek, J. Chramosta
A. Carlén, V. Vukadinovič, D. Šimek, A. Petrák, I. Fomba, M. Jeřábek, V. Perišič, T. Stoppen, A. Labík, Š. Harazim, J. Borek
M. Kukučka, D. Pavlovič, S. Alioum, E. Sobol, D. Souček, F. Zorvan, M. Polidar, L. Jawo, D. Hollý, N. Okeke, G. Kuol