Sparta z posledních čtyř ligových zápasů třikrát remizovala – 1:1 v Plzni a shodně 0:0 s Bohemians a Baníkem. Domácí sice bodovali sedmkrát v řadě, na druhou stranu zvítězili v jediném z posledních osmi soutěžních zápasů.
Trenér Brian Priske zvolil pro utkání následující sestavu: Surovčík – Suchomel, Mbe Soh, Guddal, Zelený – Mansverk, Irving, Vydra – Mercado, Brunes, Alcócer.
Chybí potrestaný Hoever, jehož pozici zaujal Suchomel.
Slovanu se v aktuální sezoně daří. Liberečtí fotbalisté se stále nacházejí v horní části tabulky a poslední dva zápasy vyhráli – 1:0 s Bohemians a 2:1 v Pardubicích.