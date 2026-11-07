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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Zlín - Slovácko 0:0, souboj posledních týmů, vyhrají konečně domácí?

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Sledujeme online   15:01
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Zlínští fotbalisté slaví gól proti Slovácku. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Zlínští fotbalisté ve 14. kole Chance Ligy hostí Slovácko. V krajském derby mají ideální možnost navázat na dvě remízové utkání za sebou a poprvé naplno bodovat. Souboj dvou posledních týmů tabulky můžete sledovat v online reportáži od 15.00.

Poslední Zlín dvakrát v řadě remizoval. Doma se Slováckem neprohrál už čtyři roky a má ideální šanci poprvé v této sezoně naplno bodovat.

Slovácko po nečekané výhře v Liberci třikrát prohrálo – 1:3 s Teplicemi, 1:5 se Spartou a 1:2 se Zbrojovkou.

Chance Liga 2026/2027
7. 11. 2026 15:00
Zápas probíhá
Zlín : Slovácko 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
S. Dostál - M. Fukala, P. Mukuba, A. Křapka, D. Machalík - M. Kratochvíl, J. Didiba, F. Appiah, M. Cupák, M. Pišoja - T. Poznar
Sestavy:
M. Heča - Š. Slončík, J. Behiratche, T. Král - G. Ndefe, M. Trávník, T. Kostadinov, P. Blahút - M. Havlík, L. Vorlický, D. Puškáč
Náhradníci:
L. Bartošák, T. Ulbrich, O. Kukučka, D. Šmiga, S. Kanu, Z. Katalinič, T. Hellebrand, D. Grygera, C. Nombil, Š. Bachůrek, J. Štefan
Náhradníci:
P. Halouska, M. Rundič, J. Fiala, A. Marinelli, M. Šviderský, G. Sosseh, F. Vaško, A. Dolžnikov, P. Juroška, L. Prior, F. Hruška
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 13 9 4 0 32:7 31
2. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 7 3 3 22:15 24
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 7 3 3 22:15 24
4. AC Sparta PrahaSparta 13 7 2 4 25:13 23
5. FC Slovan LiberecLiberec 12 7 2 3 15:8 23
6. FK TepliceTeplice 13 6 3 4 21:18 21
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 13 5 5 3 15:14 20
8. FK JablonecJablonec 13 6 2 5 16:18 20
9. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 13 6 2 5 16:19 20
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 5 4 4 28:21 19
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 3 6 12:18 15
12. FK PardubicePardubice 13 4 2 7 15:19 14
13. FC Baník OstravaOstrava 12 3 2 7 7:22 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 13 2 4 7 14:24 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 4 8 12:26 7
16. FC ZlínZlín 13 0 3 10 11:26 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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