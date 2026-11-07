ONLINE: Zlín - Slovácko 0:0, souboj posledních týmů, vyhrají konečně domácí?

Poslední Zlín dvakrát v řadě remizoval. Doma se Slováckem neprohrál už čtyři roky a má ideální šanci poprvé v této sezoně naplno bodovat.
Slovácko po nečekané výhře v Liberci třikrát prohrálo – 1:3 s Teplicemi, 1:5 se Spartou a 1:2 se Zbrojovkou.
S. Dostál - M. Fukala, P. Mukuba, A. Křapka, D. Machalík - M. Kratochvíl, J. Didiba, F. Appiah, M. Cupák, M. Pišoja - T. Poznar
M. Heča - Š. Slončík, J. Behiratche, T. Král - G. Ndefe, M. Trávník, T. Kostadinov, P. Blahút - M. Havlík, L. Vorlický, D. Puškáč
L. Bartošák, T. Ulbrich, O. Kukučka, D. Šmiga, S. Kanu, Z. Katalinič, T. Hellebrand, D. Grygera, C. Nombil, Š. Bachůrek, J. Štefan
P. Halouska, M. Rundič, J. Fiala, A. Marinelli, M. Šviderský, G. Sosseh, F. Vaško, A. Dolžnikov, P. Juroška, L. Prior, F. Hruška