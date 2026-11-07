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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Zbrojovka - Baník 0:0, který z týmů dá zapomenout na minulý víkend?

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Sledujeme online   18:04
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Antonín Vaníček ze Zbrojovky Brno slaví gól v městském derby proti Artisu. | foto: FC Zbrojovka Brno

Ostravští fotbalisté na pohárové vítězství na Letné (2:0) nenavázali. Po debaklu s Plzní 0:4 teď hrají se Zbrojovkou. Domácí chtějí také zapomenout na minulý víkend, kdy prohráli s Olomoucí vysoko 0:3. Online reportáž utkání 14. kola Chance Ligy můžete sledovat od 18.00.

Brněnští vyhráli jediný z pěti posledních ligových duelů, třikrát z toho nebodovali vůbec. Po poslední vysoké prohře v Olomouci nováček ligy vypadl ze skupiny o titul.

Baník má se sedmi vstřelenými brankami nejhorší útok ligy. V posledních třech zápasech se dokonce neprosadil ani jednou a na ligové vítězství čeká od konce srpna.

Děsivý útok, děravá obrana. A Baník živoří dál. Střelili jsme se do nohy, vidí Skuhravý
Chance Liga 2026/2027
7. 11. 2026 18:00
Zápas probíhá
Zbrojovka : Ostrava 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
A. Hrdina - L. Penxa, F. Vedral, J. Pokorný, A. Dante - T. Vachoušek, J. Janetzký, P. Ševčík, D. Granečný - L. Ezeh, D. Vašulín
Sestavy:
V. Budinský - M. Frydrych, R. Nogha, J. Míček - A. Bewene, J. Boula, D. Planka, R. Smith - M. Kohút, F. Kubala, V. Škrkoň
Náhradníci:
L. Saal, M. Rymarenko, Š. Langer, B. Kanakimana, A. Soliu, A. Vaníček, P. Žitný, J. Klíma, D. Sváček, P. Čavoš, T. Břečka
Náhradníci:
M. Kmeť, M. Hrubý, A. Traoré, F. Šancl, A. Musák, D. Gilbert, J. Skyba, V. Jurečka, D. Holzer, M. Chaluš
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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14. kolo

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 13 9 4 0 32:7 31
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 7 3 3 22:15 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
5. AC Sparta PrahaSparta 13 7 2 4 25:13 23
6. FK TepliceTeplice 13 6 3 4 21:18 21
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
8. FK JablonecJablonec 13 6 2 5 16:18 20
9. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 13 6 2 5 16:19 20
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 5 4 4 28:21 19
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 13 4 2 7 15:19 14
13. FC Baník OstravaOstrava 12 3 2 7 7:22 11
14. SK Artis BrnoArtis Brno 13 2 4 7 14:24 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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