ONLINE: Zbrojovka - Baník 0:0, který z týmů dá zapomenout na minulý víkend?

Brněnští vyhráli jediný z pěti posledních ligových duelů, třikrát z toho nebodovali vůbec. Po poslední vysoké prohře v Olomouci nováček ligy vypadl ze skupiny o titul.
Baník má se sedmi vstřelenými brankami nejhorší útok ligy. V posledních třech zápasech se dokonce neprosadil ani jednou a na ligové vítězství čeká od konce srpna.
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Děsivý útok, děravá obrana. A Baník živoří dál. Střelili jsme se do nohy, vidí Skuhravý
A. Hrdina - L. Penxa, F. Vedral, J. Pokorný, A. Dante - T. Vachoušek, J. Janetzký, P. Ševčík, D. Granečný - L. Ezeh, D. Vašulín
L. Saal, M. Rymarenko, Š. Langer, B. Kanakimana, A. Soliu, A. Vaníček, P. Žitný, J. Klíma, D. Sváček, P. Čavoš, T. Břečka
M. Kmeť, M. Hrubý, A. Traoré, F. Šancl, A. Musák, D. Gilbert, J. Skyba, V. Jurečka, D. Holzer, M. Chaluš