ONLINE: Teplice - Plzeň, hosté ve formě. Připíše si trenér Hyský další výhru?

Byl to pořádně zajímavý mix soupeřů.
Bohemians, AS Řím, Baník Ostrava a divizní Nové Sady v domácím poháru. A teď výlet do Teplic.
Plzeň z posledních čtyř utkání inkasovala jedinkrát, a to v Římě v Evropské lize. Formu chce potvrdit i na severu Čech proti třináctému týmu tabulky. Sama by se ráda posunula na čtvrté místo před Zlín.
Teplice v lize navzdory svému umístění neprohrály šestkrát v řadě, zvítězily však jen jednou. Výsledek 3:1 na Dukle rámuje pět remíz, dvakrát 1:1 a třikrát bez gólů.
M. Trmal - D. Halinský, D. Večerka, N. Audinis - D. Trubač, L. Mareček, M. Riznič, M. Radosta, D. Mareček - M. Kozák, J. Auta
M. Jedlička - K. Spáčil, V. Jemelka, J. Paluska, S. Dweh - L. Červ, M. Doski, C. Souaré, A. Memič - R. Durosinmi , P. Adu
D. Danihel, M. Náprstek, R. Ludha, J. Jakubko, B. Nyarko, J. Švanda, R. Jukl, L. Krejčí, M. Bílek, M. Pulkrab, L. Takács
A. Zeljkovič, F. Wiegele, J. Bello, C. Kabongo, S. Markovič, M. Tvrdoň, T. Ladra, M. Valenta, L. Hejda, M. Havel