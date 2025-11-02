Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Teplice - Plzeň, hosté ve formě. Připíše si trenér Hyský další výhru?

Autor: ,
Sledujeme online   18:16
Zatím má stoprocentní bilanci. Kouč plzeňských fotbalistů Martin Hyský zvládl od svého příchodu všechna čtyři utkání. Ve čtrnáctém ligovém kole hraje Viktoria v Teplicích. Uspěje? Zápas sledujte v podrobné online reportáži od 18:30.

Teplice, 16.2. 2025, FK Teplice - Viktoria Plzeň, 1. fotbalová liga. Vlevo Sampson Dweh z Plzně, vpravo Ladislav Takács. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Byl to pořádně zajímavý mix soupeřů.

Bohemians, AS Řím, Baník Ostrava a divizní Nové Sady v domácím poháru. A teď výlet do Teplic.

Plzeň z posledních čtyř utkání inkasovala jedinkrát, a to v Římě v Evropské lize. Formu chce potvrdit i na severu Čech proti třináctému týmu tabulky. Sama by se ráda posunula na čtvrté místo před Zlín.

Teplice v lize navzdory svému umístění neprohrály šestkrát v řadě, zvítězily však jen jednou. Výsledek 3:1 na Dukle rámuje pět remíz, dvakrát 1:1 a třikrát bez gólů.

Chance Liga 2025/2026
2. 11. 2025 18:30
Teplice : Plzeň 0 : 0
()
Sestavy:
M. Trmal - D. Halinský, D. Večerka, N. Audinis - D. Trubač, L. Mareček, M. Riznič, M. Radosta, D. Mareček - M. Kozák, J. Auta
Sestavy:
M. Jedlička - K. Spáčil, V. Jemelka, J. Paluska, S. Dweh - L. Červ, M. Doski, C. Souaré, A. Memič - R. Durosinmi , P. Adu
Náhradníci:
D. Danihel, M. Náprstek, R. Ludha, J. Jakubko, B. Nyarko, J. Švanda, R. Jukl, L. Krejčí, M. Bílek, M. Pulkrab, L. Takács
Náhradníci:
A. Zeljkovič, F. Wiegele, J. Bello, C. Kabongo, S. Markovič, M. Tvrdoň, T. Ladra, M. Valenta, L. Hejda, M. Havel
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

14. kolo

15. kolo

Kompletní los

13. kolo

14. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
2. AC Sparta PrahaSparta 14 9 3 2 26:14 30
3. FK JablonecJablonec 14 8 4 2 19:11 28
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 6 5 3 14:8 23
5. FC ZlínZlín 14 6 5 3 19:15 23
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 6 4 3 23:13 22
7. MFK KarvináKarviná 14 7 1 6 24:20 22
8. FC Slovan LiberecLiberec 14 5 5 4 19:16 20
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 5 4 20:20 20
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 4 4 6 12:16 16
11. FK Dukla PrahaDukla 14 2 6 6 10:18 12
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
14. FC Baník OstravaOstrava 14 2 4 8 8:18 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 2 4 8 20:35 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 14 1 5 8 6:17 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu

Pořádně si oddechli. Když těsně před koncem sudí Dominik Starý namaloval obrazovku a rozpažil, slávističtí fotbalisté slavili. Většinu utkání 13. kola v Olomouci měli převahu, jenže na vstřelený gól...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Domácí výhru vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Prohrát z penalty by bylo hodně kruté, řekl Trpišovský. Janotka pak sudího kritizoval

I on si oddechl, když v závěru nemuseli jeho svěřenci čelit pokutovému kopu. „Sigma do té doby snad neměla jedinou šanci. A kdybychom tu nakonec měli prohrát z penalty, to by bylo hodně kruté,“ uznal...

ONLINE: Souček gólem pečetil výhru West Hamu nad Newcastlem. City podruhé vede

Sledujeme online

Fotbalisté West Hamu v desátém kole anglické Premier League otočili vývoj zápasu s Newcastlem a zvítězili 3:1. Reprezentační kapitán Tomáš Souček se dostal do hry v 61. minutě a v nastaveném čase...

2. listopadu 2025  14:42,  aktualizováno  18:13

Bohemians - Hr. Králové 1:2, hosté rychle otočili, Pražané v nastavení nedali penaltu

Aktualizujeme

Ani na šestý pokus nedokázali fotbalisté Bohemians zlomit nepříjemnou sérii bez výhry, ve čtrnáctém ligovém kole padli s Hradcem Králové 1:2. Pražané sice vedli po trefě Okekeho, Východočeši ale góly...

2. listopadu 2025  14:59,  aktualizováno  17:37

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Domácí výhru vystřelil Gning

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

2. listopadu 2025  17:27

Povstání otloukánka. Žambůrkův tým v nizozemské lize nastřílel osm branek

Nejslabší tým nizozemské fotbalové ligy Heracles Almelo nastřílel v předchozích deseti ligových zápasech sedm branek, ale v 11. kole senzačně svoji bilanci více než zdvojnásobil, když deklasoval...

2. listopadu 2025  16:21

Artisu vynucená pauza prospěla. Porazil Žižkov a poskočil na třetí místo

I díky dvěma gólům Martina Pospíšila rozdrtili fotbalisté Artisu Brno v 15. kole druhé ligy Žižkov 4:0. Ambiciózní celek se vrátil na třetí místo tabulky před Opavu, která v sobotu remizovala s...

2. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  15:51

Ml. Boleslav - Olomouc 1:4, trápení domácích pokračuje, Sigmu táhl Vašulín

Na ligovou výhru čekají od poloviny září, jenže proti Olomouci své trápení neukončili. Mladoboleslavští fotbalisté podlehli Sigmě v domácím prostředí vysoko 1:4. Dvěma góly se na vítězství hostů...

2. listopadu 2025  12:36,  aktualizováno  15:28

Krejčí je bez trenéra. Wolverhampton po špatném startu vyhodil Pereiru

Měsíc a kousek nazpět podepsal nový tříletý kontrakt, jenže ani poté nedokázal Vítor Pereira bídný Wolverhampton nastartovat. Anglický klub portugalského kouče propustil, český reprezentant Ladislav...

2. listopadu 2025  13:50

Gól v deseti soutěžích. Kacafírek šmudlou završil unikátní bilanci

Běžela devátá minuta zápasu IV. třídy kutnohorské skupiny západ, ve kterém se střetlo „céčko“ Uhlířských Janovic s Viktorií Sedlec B. Urostlý útočník domácích se opřel do balónu, jenž brankářovi...

2. listopadu 2025

Nevěřili jsme, že můžeme vyhrát, mrzelo Galáska. Holcovi inkasovaný gól nevyčítal

Navzdory tomu, že i po třech zápasech stále čeká na první bod či vstřelenou brankou, nepůsobil na tiskové konferenci naštvaně nebo frustrovaně. Mnohem víc z Tomáše Galáska, trenéra fotbalistů Baníku...

2. listopadu 2025  7:43

Trpišovský chválil obranu a už vyhlíží Arsenal. Je to nejlepší tým na světě, řekl

Podruhé v tomhle týdnu se mu muselo pořádně ulevit. Slávističtí fotbalisté nejprve v týdnu protrhli střelecké trápení ve Zlíně a v sobotu se pak konečně prosadili i doma v Edenu. „Jsme rádi, že jsme...

2. listopadu 2025

Liverpool se dočkal výhry, slaví i Arsenal. Šlágr pro Chelsea, Krejčí opět padl

Fotbalisté Arsenalu před pondělní cestou do Prahy k utkání Ligy mistrů vyhráli v 10. kole Premier League na hřišti kurážného nováčka Burnley 2:0. Stejný výsledkem zvítězil také Liverpool nad Aston...

1. listopadu 2025  15:50,  aktualizováno  23:11

V létě vážná nemoc, teď první gól v Edenu. Vlček zářil: Splněný sen, všechno dokonalé

Jen co zahlédl balon v síti, jako kdyby na chviličku úplně zamrzl. Fakt se to stalo? Gól pod Tribunou sever? A můj? „Ani jsem nevěděl, jak slavit,“ krčil rameny mladý obránce Tomáš Vlček. Sám kdysi v...

1. listopadu 2025  22:01

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.