ONLINE: Teplice - Pardubice 0:0, domácí se výhrou mohou udržet ve skupině o titul

Fotbalisté Teplic se nachází ve vrchní části tabulky první ligy a v posledních pěti zápasech nebodovali pouze jednou. Pardubicím podlehli naposledy v roce 2023.
Pardubice sice v posledním kole prohrály s Libercem 1:2, jejich forma má ovšem vzestupnou tendenci. Z posledních šesti utkání vyhrály čtyřikrát.
M. Trmal - J. Švanda, O. Vientiess, M. Riznič, D. Večerka - J. Fortelný, M. Čermák, R. Jukl, M. Radosta - M. Pulkrab, J. Auta
V. Neuman - R. Mahuta, D. Halinský, D. Krčík, E. Godwin - A. Ouattara, M. Icha, M. Hlavatý, A. Tanko - V. Drchal, E. Samuel
J. Jakubko, M. Náprstek, J. Harušťák, K. Lichtenberg, L. Takács, T. Zlatohlávek, M. Bílek, D. Mareček, M. Kozák, I. Hopi
T. Boledovič, L. Charatišvili, T. Jelínek, J. Noslin, J. Šerák, G. Botos, T. Solil, J. Trédl, D. Smékal, J. Zima, T. Urban