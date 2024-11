Koubek po porážce na Slovácku: Neměli jsme kvalitu, vadil mi suchý trávník

„Zápas se Spartou měl úplně jiný charakter, nedá se to srovnávat. Slovácko hrálo velice bojovně. V defenzivě bylo výborně naštelované a nám to nevyhovovalo,“ prohodil Koubek po druhé porážce ligové sezony.

Proč jste se neprosadili?

Nedokázali jsme se do taktického scénáře, který vymysleli a který jsme očekávali, nabourat. Věděli jsme, že budou důsledně bránit a chodit do brejků. Naše chyba, že jsme neměli kvalitu se do dobře defenzivně postaveného soupeře dostat. Slovácko musím pochválit a blahopřát mu. Málo si toho vytvořilo, neprobourali jsme to. Dělali jsme ve vápně kudrlinky, zkoušeli jsme se proháčkovat, málo jsme stříleli, některé situace jsme přehrávali. Nepomohli jsme si standardkou jako Slovácko, chyběl nám při nich důraz.

Plzeň porazila Slovácko z posledních šesti vzájemných duelů pouze jednou. Čím to?

Tyhle bilance nesleduji. Historicky je na tom lépe Viktoria. Ale je tady horká půda. Mám ke Slovácku respekt, uznání. Hrají fotbal od podlahy, mají kvalitu. Je tady velice nepříjemné prostředí pro každé mužstvo. Slavia tady hrála v prvním kole 0:0.

Čekal jste, že se Slovácko takhle sebere?

Mělo dobré výsledky celý podzim, teď odvolali trenéra a taková reakce po vyřazení z poháru se dala očekávat. Věděli jsme, že se budou chtít rehabilitovat. Na všechno jsme byli připravení, ale neměli jsme dostatečnou kvalitu.

Fotbalisté Slovácka se radují ze vstřeleného gólu Plzni.

Skórující Kukučka hlavičkoval sám. Jak to?

Byly tam bloky hráčů Slovácka, proto jsme se nedostali k míči. Kdo u toho byl konkrétně, se musím podívat.

Nehráli jste na váš vkus moc dozadu a do šířky?

Rozehrávka byla pomalá. Byl suchý trávník. Už ani nechci komentovat, že se nestříká. S tím už se skoro nesetkáváte.

Třeba Lukáš Červ pokazil hodně nahrávek.

Nebyl ve své kůži. Měl po Spartě zdravotní problémy, týden nemohl trénovat naplno. Až v sobotu jsme ověřili, jestli to půjde. Možná to bylo na jeho výkonu vidět.

A Šulc přestal střílet góly. Čím to?

Hraje pro mužstvo, má defenzivnější úkoly. Hrajeme na tři záložníky, není první podhrotový hráč jako s Tomášem Chorým, z jehož servisu těžil. Podniká ataky z větší hloubky, je s tím smířený. To je systémová věc.