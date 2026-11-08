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Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Slavia - Artis, vrací se Markovič, polští mladíci na lavici

Autor:
Sledujeme online   14:08
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Slávistický Wiktor Nowak slaví gól v Lize mistrů proti Arsenalu. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Slávističtí fotbalisté si v týdnu připsali po sympatickém výkonu těsnou porážkou s anglickým Arsenalem 1:2 v Lize mistrů. Teď ve 14. kole domácí soutěže hostí nováčka Artis Brno. Online reportáž můžete sledovat od 15.00.

Pražané minulý týden zvítězili v Jablonci 5:0 a odskočili svým pronásledovatelům už na sedm bodů a upevnili si tak první pozici v tabulce.

V týdnu Slavia těsně podlehla loňskému finalistovi Ligy mistrů Arsenalu a v rámci letošní Ligy mistrů má nadále jeden bod.

Proti středečnímu duelu udělal trenér Trpišovský několik změn v sestavě, nasadil následující jedenáctku: Markovič – Holeš, Zima, N´Guessan – Suleiman, Sadílek, Moses, Jurásek – Ayaosi, Chytil, Šturm.

Do brány se vrací Markovič, kvůli zranění nechytal poslední dvě ligová kola ani Ligu mistrů, nahradil Domčaka.

V obraně je místo Vlčka N´Guessan, na levém kraji je Jurásek na úkor Kubiaka, na hrotu Chytil místo Nowaka.

Artis v týdnu v dohrávaném utkání prohrál s Bohemians 1:2 a po sérii čtyř utkání poprvé vyšel na prázdno. V Edenu mu chybí tři Glossoa, Fully a Sanyang, kteří hostují právě ze Slavie a dle dohody mezi kluby nastoupit nemohou.

Chance Liga 2026/2027
8. 11. 2026 15:00
Slavia : Artis Brno
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Sestavy:
J. Markovič - T. Holeš, A. N’Guessan, D. Zima - D. Šturm, D. Moses, M. Sadílek, D. Jurásek - M. Suleiman, E. Ayaosi, M. Chytil
Sestavy:
R. Kašík - D. Plechatý, M. Jeřábek, S. Boháč, A. Labík - A. Carlén, S. Komljenovic, A. Alégué, D. Sarapata, I. Fomba - Q. Adediran
Náhradníci:
T. Vlček, I. Schranz, Š. Chaloupek, L. Provod, M. Konečný, P. Kačor, S. Isife, T. Diakité, N. Domčak, W. Nowak, O. Kubiak
Náhradníci:
V. Vukadinovič, D. Preisler, M. Pospíšil, A. Petrák, K. Pojezný, Š. Harazim, J. Borek, T. Stoppen, Papalelé, V. Perišič, D. Kolarič
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 13 9 4 0 32:7 31
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 7 3 3 22:15 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
5. AC Sparta PrahaSparta 13 7 2 4 25:13 23
6. FK TepliceTeplice 13 6 3 4 21:18 21
7. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
8. FK JablonecJablonec 13 6 2 5 16:18 20
9. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 5 4 4 28:21 19
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 13 4 2 7 15:19 14
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 13 2 4 7 14:24 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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