Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chance Liga 2026/2027

ONLINE: Plzeň - Sparta, za hosty Sochůrek či Guddal, domácí beze změn v sestavě

Autor:
Sledujeme online   17:08
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Vpravo Jakub Surovčík (Sparta) a Florian Wiegele z Plzně na konci utkání. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Sparťanští fotbalisté uzavírají šlágrem v Plzni program 14. kola Chance Ligy. Hosté chtějí odčinit ztrátu s Bohemians, Viktoria zase potvrdit zlepšující se formu. Zápas má výkop v 18 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Sparta v týdnu po nevydařených zápasech s Bohemians (0:0) a Baníkem (0:2) prohrála i v rámci Evropské ligy, a to s anglickým Bornemouthem 1:3.

Sparťanský trenér Brian Priske vybral tuto sestavu: Surovčík – Hoever, Mbe Soh, Guddal, Zelený – Mannsverk, Vydra, Sochůrek – Singhateh, Brunes, Alcócer.

Oproti zápasu s Bournemouthem tak chybí na levém kraji obrany Suchomel, kterého zastoupí Zelený. V záloze pak Mannsverka doplňují Vydra se Sochůrkem místo Irvinga s Mackem.

Plzeňští fotbalisté za sebou mají náročné utkání v Norsku, které s Lilleströmem dokázali vyhrát 1:0 a poprvé v sezoně bodovali v Evropské lize. Viktoria minulý víkend navíc deklasovala Baník 4:0 a z posledních čtyř duelů vyhrála třikrát.

Kováč po první výhře v Evropě: Potřebovali jsme bodovat, chceme potěšit proti Spartě

Proti Spartě zvolil trenér následující sestavu: Wiegele – Pališčák, Dweh, Prebsl – Gabriel, Hrošovský, Červ, Doski – Memič, Adu, Sojka.

Ve stejném složení hrála i ve čtvrtek v Norsku.

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

14. kolo

15. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

11. kolo

14. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 10 4 0 36:8 34
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 7 4 3 22:15 25
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
5. AC Sparta PrahaSparta 13 7 2 4 25:13 23
6. FK TepliceTeplice 14 6 3 5 22:22 21
7. FK JablonecJablonec 14 6 3 5 16:18 21
8. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
9. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 5 4 4 28:21 19
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 14 5 2 7 19:20 17
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 14 2 4 8 15:28 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Slavia - Arsenal 1:2, domácí bojovali o remízu, favorit se v závěru bál o výsledek

Wiktor Nowak dává gól Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté potrápili anglického šampiona Arsenal, který se obával o výsledek. Ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů po výrazně zlepšeném výkonu po přestávce bojovali v závěru o remízu,...

Sparta - Bournemouth 1:3, parádní start, krásný gól, pak vyloučení Guddala a zmar

Evanilson (Bournemouth) slaví gól proti Spartě.

Tři chyby v rozehrávce a ztráty u vlastního pokutového území, tři góly a další porážka. Sparťanští fotbalisté přitom ve svém čtvrtém vystoupení v Evropské lize nad Bournemouthem vedli, ale zápas...

Bohemians - Sparta 0:0, hosté zahodili i nemožné, soupeř dohrával v deseti

Sestřih zápasu
Utočník Ladislav Almási s míčem před Sivertem Mannsverkem ze Sparty

Sparťanští fotbalisté zakončili nevydařený týden a po vyřazení z poháru jen remizovali 0:0 na půdě Bohemians. V zápase 13. kola byli lepší, nedokázali však proměnit šance. Nepomohla jim ani...

„Mrazí z toho, ale žádné svinstvo.“ Může brankář po smrti fotbalisty do vězení?

Jesús de Miguel z Tenerife faulovaný v zápase s Andorou, tvrdě ho zasáhl Jesús...

Několik dní vzhlíželi na Kanárech k nebesům, která se zlověstně zatáhla. Bylo nevlídno. Vypadával proud. Nejničivější bouře se nakonec ostrovům vyhnula. Neštěstí se ale zjevilo na místě, které by...

Slavia - Artis 4:1, rychlý gól, pak hra v přesile. Lídr se však rozstřílel až po půli

Slávisté Chytil (vlevo) a Jurásek slaví branku druhého jmenovaného.

Slávističtí fotbalisté v tréninkovém tempu proškolili ligového nováčka, po nezáživném prvním poločase po pauze přidali ve hře i střelecky. V utkání 14. kola první ligy porazili brněnský Artis 4:1 a...

8. listopadu 2026  14:08,  aktualizováno  17:27

Jablonec - Mladá Boleslav 0:0, hosté popáté bez porážky, duel vítěze nenašel

Jablonecký útočník Chramosta (v zeleném) svádí souboj s hostujícím Karafiátem.

Neatraktivní zápas na severu Čech nepřinesl ani góly, a tudíž ani vítěze. Fotbalisté Jablonce remizovali ve 14. kole Chance Ligy s Mladou Boleslaví 0:0. Hosté prodloužili sérii bez porážky na pět...

8. listopadu 2026  14:30,  aktualizováno  17:18

ONLINE: Plzeň - Sparta, za hosty Sochůrek či Guddal, domácí beze změn v sestavě

Sledujeme online
Vpravo Jakub Surovčík (Sparta) a Florian Wiegele z Plzně na konci utkání.

Sparťanští fotbalisté uzavírají šlágrem v Plzni program 14. kola Chance Ligy. Hosté chtějí odčinit ztrátu s Bohemians, Viktoria zase potvrdit zlepšující se formu. Zápas má výkop v 18 hodin a sledovat...

8. listopadu 2026  17:08

Kladnu se venku daří, nováček druhé ligy tentokrát překonal rezervu Slavie

David Jurčenko z Kladna proměňuje penaltu proti Ústí nad Labem.

Fotbalisté Kladna zvítězili ve 14. kole druhé ligy na hřišti slávistického B-týmu 3:1. Nováček soutěže se na devátém místě bodově dotáhl na dnešního soupeře. Prostějov využil dlouhou přesilovku, v...

8. listopadu 2026  13:11,  aktualizováno  16:52

Teplice - Pardubice 1:4, pech a zmar pro domácí, Ouattara má gólový double

Sestřih zápasu
Pardubičtí hráči slaví vedení nad Teplicemi.

Tepličtí fotbalisté prožili ve 14. kole Chance Ligy na domácím hřišti noční můru. V utkání s Pardubicemi zapsali hned dva vlastní góly, k tomu jeden po velké chybě Arounovi Ouattarovi darovali....

8. listopadu 2026  12:50,  aktualizováno  15:26

ONLINE: V akci Liverpool, Chelsea či Brighton. Večer nastoupí United proti Ville

Sledujeme online
Fotbalisté Liverpoolu se radují z gólu Floriana Wirtze.

Pět zápasů nabízí nedělní program 10. kola anglické fotbalové ligy. Od 15 hodin se představí Brighton, Liverpool či Chelsea, od 17.30 pak nastoupí Aston Villa na půdě Manchesteru United. Každé utkání...

8. listopadu 2026  14:50

Za Maďarsko dostával čočku, teď by Plšek rád zpět do ligy. Orbán? Sportovní fanatik

Premium
Záložník pražské Dukly Jakub Plšek sleduje míč nad držícími se opavským Peterem...

Šest let uteklo jako voda a Jakub Plšek je opět na očích českým fanouškům. Po štaci v Maďarsku se vrátil zpátky do rodné země, posílil fotbalovou Duklu a plánuje, jak s ní po třicítce vykope postup...

8. listopadu 2026

Kubala po hattricku: Všichni křičeli, že jsem sám. Ale věřil jsem si a zkusil nůžky

Útočník Baníku Ostrava Filip Kubala slaví gól do sítě brněnské Zbrojovky. (7....

Na první ligový hattrick čekal až do svých sedmadvaceti let, navíc jej završil parádními nůžkami. Forvard ostravských fotbalistů Filip Kubala se stal hlavním hrdinou sobotního utkání v Brně, kde...

8. listopadu 2026  10:30

Nepřijatelné, zuřil trenér Svědík po další porážce Zbrojovky. Omluvil se fanouškům

Brněnský trenér Martin Svědík na lavičce během zápasu s Baníkem Ostrava.

Ještě před několika týdny patřila pevná defenziva k největším přednostem fotbalistů Zbrojovky, zato teď se jim rozpadá před očima. Po další porážce od ostravského Baníku (1:3), kterou hattrickem...

8. listopadu 2026

Pokora, sklapnout uši, nevystavovat se. Dostál po derby tepal odpadlíka ligy

Brankář fotbalistů Zlína Stanislav Dostál během domácího derby se Slováckem,...

Mluvil potichu, ale o to tvrději a naléhavěji. Prohrané domácí derby se Slováckem (0:1), ve kterém se fotbalisté Zlína více než hodinu bránili v oslabení, bylo pro brankáře Stanislava Dostála jen...

8. listopadu 2026  6:50,  aktualizováno 

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Blesk z čistého nebe, Hapal končí v Sigmě. Rozhodly „představy o směřování klubu“

Olomoucký trenér Pavel Hapal v zápase s Libercem.

Ještě když padala tma, vyprávěl uvnitř královéhradecké FINEP Areny, jak jeho tým bude muset přes reprezentační pauzu pořádně zamakat, aby se zmátořil z vysoké prohry 0:5. Pavel Hapal už ale u toho...

7. listopadu 2026  21:37

Nottingham vyzrál na City, Ödegaard rozhodl o výhře Arsenalu. Slaví i Leeds

Martin Ödegaard se raduje po gólu v 72. minutě utkání proti Hullu.

Sobotní program 10. kola anglické fotbalové ligy pokračoval čtyřmi zápasy. Arsenal zvítězil 1:0 nad Hullem a upevnil si první místo v tabulce. Jediný gól do sítě nováčka vstřelil kapitán Ödegaard....

7. listopadu 2026  13:20,  aktualizováno  21:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.