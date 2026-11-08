ONLINE: Plzeň - Sparta, za hosty Sochůrek či Guddal, domácí beze změn v sestavě

Sparta v týdnu po nevydařených zápasech s Bohemians (0:0) a Baníkem (0:2) prohrála i v rámci Evropské ligy, a to s anglickým Bornemouthem 1:3.
Sparťanský trenér Brian Priske vybral tuto sestavu: Surovčík – Hoever, Mbe Soh, Guddal, Zelený – Mannsverk, Vydra, Sochůrek – Singhateh, Brunes, Alcócer.
Oproti zápasu s Bournemouthem tak chybí na levém kraji obrany Suchomel, kterého zastoupí Zelený. V záloze pak Mannsverka doplňují Vydra se Sochůrkem místo Irvinga s Mackem.
Plzeňští fotbalisté za sebou mají náročné utkání v Norsku, které s Lilleströmem dokázali vyhrát 1:0 a poprvé v sezoně bodovali v Evropské lize. Viktoria minulý víkend navíc deklasovala Baník 4:0 a z posledních čtyř duelů vyhrála třikrát.
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Proti Spartě zvolil trenér následující sestavu: Wiegele – Pališčák, Dweh, Prebsl – Gabriel, Hrošovský, Červ, Doski – Memič, Adu, Sojka.
Ve stejném složení hrála i ve čtvrtek v Norsku.