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Chance Liga 2026/2027

Brunes před gólem fauloval, shodují se experti. Cítili jsme křivdu, řekl Kováč

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Aktualizujeme   20:27aktualizováno  20:56
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Plzeňský obránce Dweh v bolestivé grimase po souboji s Brunesem.

Plzeňský obránce Dweh v bolestivé grimase po souboji s Brunesem. | foto: ČTK

Plzeňský Adu zakončuje na bránu Sparty.
Prince Adu skóruje proti Spartě.
Fotbalisté Plzně slaví vyrovnávací gól proti Spartě.
Plzeňský obránce Dweh hlavičkuje na bránu Sparty.
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Byl to jeho první venkovní gól v dresu Sparty, pořádně ale rozzlobil plzeňské fotbalisty. Ti totiž reklamovali, že Jonatan Brunes bezprostředně před skórováním fauloval bránícího Sampsona Dweha. „Cítili jsme křivdu,“ řekl v televizním rozhovoru plzeňský trenér Radoslav Kováč po remíze 1:1.

Sparta šla díky Brunesovi v 17. minutě do vedení, to ale nakonec neudržela, když v závěru první půle srovnal Adu.

Měl ale gól Brunese platit?

Hoever poslal dlouhý míč na útočnou polovinu, kde za ním pospíchal Brunes, kterého se snažil zablokovat Dweh.

Oba hráči se střetli nohama – Brunes svého soupeře zezadu nakopl, sám byl ale v souboji také zasažen. Zatímco Dweh spadl na zem, norský útočník jen škobrtnul, ale pokračoval v pohybu směrem k bráně a střelou k tyči otevřel skóre.

„Přišlo mi to jako souboj padesát na padesát. Oba jsme se snažili získat balon, já ten souboj vyhrál a odstrčil ho tělem. Ještě jsem to neviděl ze záznamu, ale přišlo mi, že jsem byl prostě silnější, ale nevím,“ usmíval se Brunes.

„Dweh běží, Brunes ho jako první kopne do nohy, kdy mu tu svou dává mezi ty jeho a Dweh zakopne. V mých očích je to faul. Hlavním důvodem je, že vidíme, jak Brunes dává nohu do pohybu, vyosuje ji mimo svoje tělo a kopne Dweha. Chápu, že to rozhodčí nemusel vidět dobře, ale VAR měl intervenovat,“ hodnotil ve studiu Oneplay Sport někdejší hráč Jakub Podaný.

„Jde o přestupek v útočné fázi, která dosažení branky bezprostředně předcházela. VAR měl doporučit kontrolu herní situace,“ myslí si také expert iDNES.cz a bývalý sudí Pavel Mareš.

Sparťané slaví gól proti Plzni.

Dweh zůstal ležet na trávníku a domácí hráči i lavička reklamovali faul, sudí Starý si ale stál za svým původním verdiktem a jeho kolega Radina u videa nevyhodnotil, že se jednalo o zjevné pochybení. Za protesty naopak vyfasoval Radoslav Kováč na domácí lavičce žlutou kartu.

„Já umím ocenit určitou chytrost, kdy se hráč dostane před obránce. Tady se ale Brunes před Dweha nedostal, jen vystrčil nohu a kopl ho. Dweh neudělal nic špatně a z mého pohledu je to faul. Překvapilo mě, jak rychle u videa rozhodli a že do toho nevstoupili,“ navázal na Podaného někdejší obránce Antonín Rosa.

„Ještě jsem situaci pořádně neviděl, ale domnívám se, že je to situace tak padesát na padesát,“ přemítal kouč Brian Priske na tiskové konferenci.

„Dostali jsme góla po jasném faulu, ale i já se musím zlepšit, protože tam bylo hodně emocí a musíme se zklidnit. Je potřeba se na to podívat, protože to byl klíčový moment utkání,“ pokračoval mírně sebekriticky Kováč.

Plzeň - Sparta 1:1, další ztráta hostů. V utkání vedli, ještě v první půli srovnal Adu

Zatímco Plzeň rozzlobil úvodní gól, Spartu zase ten vyrovnávací.

Nelíbilo se jí totiž, že padl až v závěru šesté nastavené minuty, ačkoliv se jich mělo hrát nad rámec základní hrací doby jen pět – a na vteřinu přesně po uplynutí avizovaných pěti minut získali plzeňští roh, jenž sudí Starý ještě nechal rozehrát a Adu po Dwehově prodloužení srovnal.

Právě to také sparťanský trenér Priske u postranní čáry reklamoval, což pak vyústilo v krátkou rozmíšku při odchodu do tunelu, kdy si tam ještě sparťanský kapitán Vydra cosi vyříkával s domácím sportovním ředitelem Vozábalem a stoperem Vavrem.

„To je prostě fotbal,“ reagoval na incident Priske před novináři. „Cítili jsme, že bychom měli hrát pět nastavených minut, ale sudí nechali o trochu víc. S tím rohem jsme si ale měli poradit lépe. Takové to ve vypjatých zápasech bývá, když hrají navzájem Sparta s Plzní nebo se Slavií.“

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 10 4 0 36:8 34
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 7 4 3 22:15 25
4. AC Sparta PrahaSparta 14 7 3 4 26:14 24
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
6. FK TepliceTeplice 14 6 3 5 22:22 21
7. FK JablonecJablonec 14 6 3 5 16:18 21
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 5 5 4 29:22 20
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 14 5 2 7 19:20 17
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 14 2 4 8 15:28 10
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16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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