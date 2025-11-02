Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Ml. Boleslav - Olomouc, hosté bojují o nejlepší šestku, domácí se trápí

Autor:
Sledujeme online   12:36
Na ligovou výhru čekají od poloviny září, dočkají se mladoboleslavští fotbalisté ve čtrnáctém kole? V něm hostí Sigmu Olomouc, pohárového zástupce, který drží neporazitelnost ve čtyřech soutěžních utkáních v řadě. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 13 hodin.

Rozhořčený kapitán Mladé Boleslavi Martin Králik v zápase proti Karviné. | foto: ČTK

Skutečně už je to měsíc a půl, co Mladá Boleslav slavila ligové vítězství, tehdy zvítězila 3:2 v Teplicích. I proto je s deseti body předposlední. Pokud vyhraje, může poskočit až na jedenácté místo.

Sigma naopak bojuje o elitní šestku, která po třiceti kolech znamená účast ve skupině o titul. Na překonání šestého Liberce stačí Olomouci i remíza.

Tu uhrála ve třech soutěžních zápasech v řadě, naposledy obrala mistra, se Slavií hrála bez branek, předtím remizovala 1:1 s Čenstochovou v Konferenční lize i s Karvinou v té domácí.

To Mladá Boleslav nestačila na Karvinou (2:4), Pardubice (1:2) i Jablonec (0:2), v mezičase uhrála nerozhodné výsledky na Bohemians (1:1) a proti Slovácku (0:0).

Chance Liga 2025/2026
2. 11. 2025 13:00
Ml. Boleslav : Olomouc 0 : 0
()
Sestavy:
Sestavy:
Náhradníci:
Náhradníci:
14. kolo

15. kolo

13. kolo

14. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
2. AC Sparta PrahaSparta 13 9 3 1 25:12 30
3. FK JablonecJablonec 14 8 4 2 19:11 28
4. FC ZlínZlín 14 6 5 3 19:15 23
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 6 4 3 23:13 22
6. FC Slovan LiberecLiberec 14 5 5 4 19:16 20
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 5 5 3 10:7 20
8. MFK KarvináKarviná 13 6 1 6 22:19 19
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 13 4 4 5 11:14 16
11. FK Dukla PrahaDukla 14 2 6 6 10:18 12
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
14. FC Baník OstravaOstrava 14 2 4 8 8:18 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 14 1 5 8 6:17 8
Nejčtenější

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Sparta - Bohemians 2:1, tři góly neplatily, bláznivé derby rozhodla vlastní branka

Tři góly odvolané, dva pro domnělé fauly, třetí kvůli ofsajdu. Tři uznané. Z bláznivé dohrávky 13. kola fotbalové ligy vyšla vítězně domácí Sparta, která tak udržela první příčku o dva body před...

Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu

Pořádně si oddechli. Když těsně před koncem sudí Dominik Starý namaloval obrazovku a rozpažil, slávističtí fotbalisté slavili. Většinu utkání 13. kola v Olomouci měli převahu, jenže na vstřelený gól...

Prohrát z penalty by bylo hodně kruté, řekl Trpišovský. Janotka pak sudího kritizoval

I on si oddechl, když v závěru nemuseli jeho svěřenci čelit pokutovému kopu. „Sigma do té doby snad neměla jedinou šanci. A kdybychom tu nakonec měli prohrát z penalty, to by bylo hodně kruté,“ uznal...

Dva neuznané góly na Spartě měly platit, řekla komise. VAR chybně intervenoval

S komentářem si vystačila na čtyři věty. Podle komise rozhodčích fotbalové asociace měly úvodní dva neuznané góly v utkání Sparty s Bohemians platit. Do obou situací vstupoval VAR, intervenoval však...

Artisu vynucená pauza prospěla. Porazil Žižkov a poskočil na třetí místo

I díky dvěma gólům Martina Pospíšila rozdrtili fotbalisté Artisu Brno v 15. kole druhé ligy Žižkov 4:0. Ambiciózní celek se vrátil na třetí místo tabulky před Opavu, která v sobotu remizovala s...

2. listopadu 2025  12:32

Gól v deseti soutěžích. Kacafírek šmudlou završil unikátní bilanci

Běžela devátá minuta zápasu IV. třídy kutnohorské skupiny západ, ve kterém se střetlo „céčko“ Uhlířských Janovic s Viktorií Sedlec B. Urostlý útočník domácích se opřel do balónu, jenž brankářovi...

2. listopadu 2025

Nevěřili jsme, že můžeme vyhrát, mrzelo Galáska. Holcovi inkasovaný gól nevyčítal

Navzdory tomu, že i po třech zápasech stále čeká na první bod či vstřelenou brankou, nepůsobil na tiskové konferenci naštvaně nebo frustrovaně. Mnohem víc z Tomáše Galáska, trenéra fotbalistů Baníku...

2. listopadu 2025  7:43

Trpišovský chválil obranu a už vyhlíží Arsenal. Je to nejlepší tým na světě, řekl

Podruhé v tomhle týdnu se mu muselo pořádně ulevit. Slávističtí fotbalisté nejprve v týdnu protrhli střelecké trápení ve Zlíně a v sobotu se pak konečně prosadili i doma v Edenu. „Jsme rádi, že jsme...

2. listopadu 2025

Liverpool se dočkal výhry, slaví i Arsenal. Šlágr pro Chelsea, Krejčí opět padl

Fotbalisté Arsenalu před pondělní cestou do Prahy k utkání Ligy mistrů vyhráli v 10. kole Premier League na hřišti kurážného nováčka Burnley 2:0. Stejný výsledkem zvítězil také Liverpool nad Aston...

1. listopadu 2025  15:50,  aktualizováno  23:11

V létě vážná nemoc, teď první gól v Edenu. Vlček zářil: Splněný sen, všechno dokonalé

Jen co zahlédl balon v síti, jako kdyby na chviličku úplně zamrzl. Fakt se to stalo? Gól pod Tribunou sever? A můj? „Ani jsem nevěděl, jak slavit,“ krčil rameny mladý obránce Tomáš Vlček. Sám kdysi v...

1. listopadu 2025  22:01

„Odvolá“ Kováč třetího trenéra Slovácka za rok? Nepřijatelný výkon, ví Kameník

Roman West, Ondřej Smetana... A Jan Kameník? Trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč „odstřelil“ po vzájemných zápasech své dva slovácké protějšky a teď dost možná završí bizarní hattrick. A to...

1. listopadu 2025  21:15

Slavia - Baník 2:0, domácí se dočkali až po půli, premiérovou trefou rozhodl Vlček

Slávističtí fotbalisté ve 14. kole porazili ostravský Baník 2:0, bodově se dotáhli na Spartu a minimálně do neděle se díky lepšímu skóre posunuli do čela ligové tabulky. Zápas rozhodli po změně stran...

1. listopadu 2025  17:12,  aktualizováno  21:12

Schick prohru s Bayernem neodvrátil. Mnichované dál vedou ligu bez ztráty bodu

Fotbalisté Bayernu Mnichov v 9. kole bundesligy porazili Bayer Leverkusen 3:0 a jsou v čele tabulky stále bez ztráty bodu. Lipsko v přímém souboji o druhé místo zdolalo Stuttgart 3:1 a ukončilo jeho...

1. listopadu 2025  20:48

Loni v Jablonci prožil nejhorší den kariéry. Teď snový zápas, radoval se zlínský kouč

Loni v květnu zažil v Jablonci obrovské zklamání, když klub pod jeho vedením po porážce 0:1 v poslední kole spadl do druhé ligy. O necelý rok a půl později nabraly emoce na stejném místě úplně jiný...

1. listopadu 2025  20:29

Svozil o vzepětí Dukly po půli: Někdy pomůže, když se „chytnete za rypák“

V prvním poločase byl se spoluhráči zralý málem na ručník, jeho Dukla však v Pardubicích i díky pořádnému kusu štěstí ztrácela jen 0:1. Ve druhém vyrovnala a nebylo daleko od vítězství. „Vytvořili...

1. listopadu 2025  20:23

