ONLINE: Ml. Boleslav - Olomouc, hosté bojují o nejlepší šestku, domácí se trápí

Skutečně už je to měsíc a půl, co Mladá Boleslav slavila ligové vítězství, tehdy zvítězila 3:2 v Teplicích. I proto je s deseti body předposlední. Pokud vyhraje, může poskočit až na jedenácté místo.
Sigma naopak bojuje o elitní šestku, která po třiceti kolech znamená účast ve skupině o titul. Na překonání šestého Liberce stačí Olomouci i remíza.
Tu uhrála ve třech soutěžních zápasech v řadě, naposledy obrala mistra, se Slavií hrála bez branek, předtím remizovala 1:1 s Čenstochovou v Konferenční lize i s Karvinou v té domácí.
To Mladá Boleslav nestačila na Karvinou (2:4), Pardubice (1:2) i Jablonec (0:2), v mezičase uhrála nerozhodné výsledky na Bohemians (1:1) a proti Slovácku (0:0).