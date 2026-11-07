ONLINE: Liberec - Bohemians, hosté se mohou na soupeře bodově dotáhnout

Slovan po dvou porážkách a čtrnáctidenní pauze v řadě zabral a porazil rozjeté Pardubice (2:1). Liberečtí fotbalisté v posledních třech zápasech inkasovali polovinu svých branek z celé sezony.
Bohemians pětkrát v řadě bodovali a tabulkou stoupli až těsně pod skupinu pod titul. Případnou výhru v Liberci by se bodově dotáhli minimálně na Slovan.
T. Koubek - P. Juliš, L. Hůlka, J. Mikula, A. Kayondo - L. Masopust, A. Bužek, P. Dulay, V. Kušej, P. Hodouš - L. Mašek
T. Frühwald - P. Kareem, D. Heidenreich, M. Kadlec - M. Banda, B. Sakala, S. Obinaja, P. Mirvald - Š. Černý, J. Matoušek, L. Krobot
V. Sychra, L. Pešl, J. Koželuh, D. Rus, M. Lexa, J. Bořil, M. Mikulenka, V. Stránský, A. Drakpe, A. Basiladze, E. Marsetič