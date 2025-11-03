Syllův úder správně jen za žlutou, řekla komise. Plzeňský Adu měl být vyloučen

Oba hráči se pošťuchovali v pokutovém území, načež Sylla protihráče udeřil do rozkroku – neudělal to však tak očividně a takovou silou jako Chorý, což ho nakonec zachránilo. Nehasil mu udělil žlutou kartu a VAR neintervenoval.
„Ve 34. minutě utkání rozhodčí správně udělil žlutou kartu hráči hostujícího družstva za nesportovní chování vůči soupeři,“ vysvětlila komise v komuniké.
Chorého exces na Slovácku, kdy do stejných míst udeřil brankáře Heču, byl tehdy vyhodnocení jako hrubé nesportovní chování. Slávistický útočník dostal červenou kartu a následně vyfasoval šestizápasový trest.
Plzeňský Adu měl být vyloučen
Kde naopak sudí chybovali, bylo utkání Plzně v Teplicích. Hosté prohrávali, ale zásluhou Adua po hodině hry srovnali a nakonec zvládli utkání gólem v osmé nastavené minutě otočit, když se trefil Jemelka.
Střelec první branky už ale v té době neměl být na hrací ploše.
V 86. minutě obdržel první žlutou kartu a jen o chvíli později se po Ladrově rohovém kopu snažil dosáhnout na balon, jenže zasáhl do hlavy domácího Halinského. Rozhodčí Starý odpískal faul, ale Aduovi druhou žlutou neudělil, což byla podle komise chyba.
„Ve snaze hrát míč zasáhl soupeře kopačkou do hlavy. Jednalo se o přestupek na žlutou kartu, VAR proto správně neintervenoval,“ doplnila.
Adu každopádně stejně vynechá nedělní šlágr se Slavií, jelikož žlutá pro něj byla už čtvrtou v této sezoně.
Komise dále posvětila penaltu Bohemians proti Hradci Králové, kdy Horák při bránění centrovaného balonu viditelně stáhl domácího Hůlku.
„V 88. minutě utkání rozhodčí na základě intervence VAR správně nařídil pokutový kop pro domácí družstvo. Hráč hostujícího družstva držel oběma rukama hráče domácího družstva, na kterého směřoval míč, a tímto držením způsobil jeho pád,“ potvrdila komise.
Ramírez však pokutový kop neproměnil a Bohemians prohráli 1:2.
Penaltu chtěl i Jablonec v utkání se Zlínem (1:3) poté, co unikající Alégué spadl po kontaktu s brankářem Dostálem. Ten však jako první zasáhl balon.
„Ve 22. minutě utkání rozhodčí správně nenařídil pokutový kop pro domácí družstvo. Brankář hostujícího družstva rukou zasáhl míč, o přestupek se tedy nejednalo,“ zdůraznila komise.
Ta se tradičně vyjadřuje ke čtyřem situacím uplynulého kola, které ji vyberou média. Zbytek si vyhodnocuje interně.