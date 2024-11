Gól Sörensena platit neměl, Ryneš i Hlavatý unikli vyloučení, řekla komise

Chyby ve šlágru 14. kola fotbalové ligy mezi Spartou a Baníkem Ostrava vytkla komise hlavnímu sudímu Daliboru Černému i videoasistentovi Ondřeji Berkovi.

V úvodu utkání po dlouhém autovém vhazování míč propadl k Sörensenovi, jemuž se v souboji s Pojezným míč odražený od země letmo dotkl ruky. Sparťanský stoper vzápětí skóroval.

„Rozhodčí chybně uznal branku. Domácí hráč se dotkl míče rukou a bezprostředně poté vstřelil branku. Jednalo se o přestupek. VAR chybně neintervenoval,“ oznámila komise.

Sparta tak šla do vedení 1:0, ale Baník do poločasu skóre otočil a vyhrál 3:1. Právě v samém závěru za rozhodnutého stavu domácí Ryneš fauloval Rusnáka, který mu vystihl kličku. Ryneš ve snaze o nápravu atakoval protihráče rukama do oblasti krku.

„Rozhodčí chybně nevyloučil hráče domácího družstva za udeření soupeře do oblasti hlavy a krku. Jednalo se o přestupek provedený z frustrace a bez snahy hrát míčem. VAR chybně neintervenoval,“ řekla komise.

Ryneš dodatečně potrestaný nebude, disciplinární komisi neumožňuje případ otevřít její status. Jiná situace by nastala, pokud by faulovaný Rusnák utrpěl zranění a utkání nedohrál.

Přehmaty rozhodčích v neprospěch Baníku výsledek neovlivnily a díky tomu, že hosté na Letné zvítězili 3:1, nepřinesly ani emoce.

Ty naopak tryskaly v zápase Slavie v Hradci Králové. Disciplinární komise bude řešit rasistické chování hradeckého asistenta Lukáše Váchy, který v reakci na vulgární nadávky křikl na slávistu Ondřeje Ligra slovo „cikáne“.

Hradec se zlobil, že v poslední minutě sudí Jan Beneš po souboji Ondřeje Mihálika s Janem Bořilem nenařídil pokutový kop. Podle komise šlo o správné rozhodnutí.

„Mezi hráči došlo ke kontaktu, ale o přestupek se nejednalo. Rozhodčí následně chybně udělil žlutou kartu domácímu hráči za simulaci. Nejednalo se o zjevnou snahu oklamat rozhodčího,“ oznámila komise.

V utkání Českých Budějovic s Libercem unikl vyloučení hostující Michal Hlavatý. Hrál se žlutou kartou a dopustil se ostrého faulu zezadu. Sudí Ondřej Pechanec odpískal přestupek, ale osobní trest neudělil.

„V 79. minutě utkání rozhodčí chybně neudělil druhou žlutou a následně červenou kartu hráči hostujícího družstva za podražení soupeře. VAR dle protokolu správně neintervenoval,“ oznámila komise.