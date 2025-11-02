Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Karviná - Sparta, v sestavě hostů Martinec i Kuchta. Na lavici už je Haraslín

Sledujeme online   14:55
Naposledy přerušili třízápasovou sérii bez vítězství, ve čtrnáctém ligovém kole hrají sparťanští fotbalisté v Karviné, která je v tabulce na osmém místě. Vytvoří si opět náskok v čele tabulky? Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 15.30.

Karvinský brankář Vladimír Neuman zasahuje před Janem Kuchtou ze Sparty. | foto: ČTK

V sobotu Spartu dohnala Slavia, která porazila 2:0 ostravský Baník. Oba pražští rivalové tak mají před soubojem v Karviné stejně bodů.

Sparta by ráda nazpět tříbodový polštář, který měla před začátkem kola. Navázat může na vítězství nad Bohemians (2:1), jež přišlo po dvou ligových remízách se Slavií (1:1) a Slováckem (0:0), poté Sparta prohrála utkání Konferenční ligy v Rijece (0:1).

Sparťanský kouč Brian Priske vybral následující sestavu: Vindahl – Martinec, Panák, Uchenna – Preciado, Kairinen, Mannsverk, Ryneš – Birmančevič, Kuchta, Mercado.

K dispozici už hosté mají vyléčeného kapitána Haraslína, který začíná na lavici náhradníků. Zdravotní problémy má nově Sörensen.

Domácí nastupují v klasické sestavě s kapitánem Fleišmanem, útočníkem Gningem či záložníkem Samkem, který se v posledních dvou utkáních prosadil třikrát.

Karviná v týdnu postoupila do čtvrtfinále domácího poháru, když porazila 1:0 Slovácko, v lize vyhrála jen dvě utkání z posledních pěti. V minulém kole zdolala 4:2 Mladou Boleslav.

Během října ji opustil kouč Martin Hyský, který odešel do Plzně. Nahradil ho Marek Jarolím, kterého teď čeká jeden z největších testů.

Chance Liga 2025/2026
2. 11. 2025 15:30
Karviná : Sparta 0 : 0
()
Sestavy:
J. Lapeš - A. Traoré, S. Camara, D. Krčík, J. Fleišman - A. Bužek, A. Labík, E. Ayaosi, D. Samko, S. Šigut - A. Gning
Sestavy:
P. Vindahl - J. Martinec, F. Panák, E. Uchenna - Á. Preciado, K. Kairinen, S. Mannsverk, M. Ryneš - V. Birmančevič, J. Mercado, J. Kuchta
Náhradníci:
J. Křišťan, V. Neuman, J. Fiala, O. Mrózek, S. Boháč, L. Ezeh, R. Štorman, J. Chytrý, O. Condé
Náhradníci:
J. Zelený, P. Kadeřábek, J. Surovčík, L. Haraslín, M. Suchomel, P. Vydra, A. Rrahmani, G. Kuol, A. Ševínský, S. Eneme, K. Milla
14. kolo

15. kolo

13. kolo

14. kolo

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
2. AC Sparta PrahaSparta 13 9 3 1 25:12 30
3. FK JablonecJablonec 14 8 4 2 19:11 28
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 6 5 3 14:8 23
5. FC ZlínZlín 14 6 5 3 19:15 23
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 6 4 3 23:13 22
7. FC Slovan LiberecLiberec 14 5 5 4 19:16 20
8. MFK KarvináKarviná 13 6 1 6 22:19 19
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 13 4 4 5 11:14 16
11. FK Dukla PrahaDukla 14 2 6 6 10:18 12
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
14. FC Baník OstravaOstrava 14 2 4 8 8:18 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 2 4 8 20:35 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 14 1 5 8 6:17 8
Zobrazit více
Sbalit

ONLINE: Karviná - Sparta, v sestavě hostů Martinec i Kuchta. Na lavici už je Haraslín

V létě vážná nemoc, teď první gól v Edenu. Vlček zářil: Splněný sen, všechno dokonalé

Jen co zahlédl balon v síti, jako kdyby na chviličku úplně zamrzl. Fakt se to stalo? Gól pod Tribunou sever? A můj? „Ani jsem nevěděl, jak slavit,“ krčil rameny mladý obránce Tomáš Vlček. Sám kdysi v...

1. listopadu 2025  22:01

„Odvolá“ Kováč třetího trenéra Slovácka za rok? Nepřijatelný výkon, ví Kameník

Roman West, Ondřej Smetana... A Jan Kameník? Trenér libereckých fotbalistů Radoslav Kováč „odstřelil“ po vzájemných zápasech své dva slovácké protějšky a teď dost možná završí bizarní hattrick. A to...

1. listopadu 2025  21:15

