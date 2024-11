Trpišovský po ztrátě: Ubránit Petráška? Sám mi řekl, že to tentokrát nešlo

Dal se podle vás ten rohový kop ubránit?

To se dá každý. Tady ale musíme ocenit, jak byl zahraný.

Co střelec Petrášek? O něm se přece ví, jak dokáže tyhle situace proměnit.

Známe se ještě z působení ve třetí lize a on sám mi po zápase řekl, že to tentokrát nešlo, že to pro nás bylo nebránitelné, protože ten roh byl skvěle kopnutý. Navíc domácí mu udělali dobrý blok a on skvěle naskočil. My jsme gól ze standardky dostali snad po roce, ale tady musím říct, že Petráška je v této situaci opravdu těžké bránit. Jestli se dobře pamatuji, tak ve třetí lize dal jako stoper snad patnáct gólů za sezonu. Má k tomu i fyzické předpoklady, když se na něj dívám, tak mě bolí za krkem, což se mi stává málokdy.

Jak zápas hodnotíte?

Asi splnil to, co jsme očekávali. Že to bude tvrdé a soubojové. Měli jsme do něj dobrý vstup, dostávali jsme se přes střední linii, ale z nadějných situací, které jsme si vypracovali ze stran, jsme se neprosadili. Pak se hřiště přece jen zhoršovalo, bylo tam i méně místa. Bylo z toho těžké, na fyzickou stránku hodně náročné utkání, do kterého dal náš tým maximum. Proto mrzí, že jsme za to úsilí získali jen bod. Možná jsme z toho mohli vytěžit víc, kdybychom lépe vyřešili některé situace.

Jak těžkým soupeřem Hradec byl?

Vydržel s námi běhat a ukazuje to na skvělou připravenost týmů v lize. Přineslo to zajímavý zápas se skvělými běžeckými výkony, s extrémním počtem soubojů tělo na tělo. Bylo těžké se v tomhle prokousat obranami.

Přišli jste o dva body, jak velká je to pro vás ztráta ve chvíli, kdy největší konkurenti prohráli?

Ztráta to je, ale důležité je se o tom nebavit. My máme v kádru nějakou kvalitu, musíme se koukat na sebe. S tím máme zkušenosti z minulých sezon. Sice jsme ztratili body, ale bylo to hodně těžké. Pro nás je důležité se o každé body porvat, dnes to platilo, i když to nakonec bylo za jeden. Nebude to ani dál jednoduché, budou se horšit terény a jediná možnost je soustředit se na sebe a dobře se připravit na soupeře.

Slávistický kouč Jindřich Trpišovský během utkání s Hradcem Králové.

Znovu byl ústřední postavou Lukáš Provod, jak hodnotíte jeho současné výkony?

Vážím si toho, jak to odehrál. Do středy netrénoval, byl nachlazený, ale je to profík, zná své tělo a připravil se výborně. Prožívá výborné období, určitě mu vyhovuje i to, že liga v poslední době víc chrání tvořivé hráče, už to není o tom, že hráč běží, nebo leží. Jemu to prospívá.

Co Ondřej Lingr, který zatím svými čísly nenavázal na dobu před odchodem do zahraničí?

Je pravda, že body měl tehdy lepší, ale práci pro tým odvádí výbornou. Hlavně v prvním poločase na něm byla vidět enormní snaha, hraje s obrovským nasazením, je velmi platný. Myslím si, že umí zahrát ještě líp a že body, na které jsme od něj zvyklí, přijdou a on bude ještě lepší.