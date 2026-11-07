ONLINE: Hradec Kr. - Olomouc 0:0, domácí chtějí v lize přerušit negativní sérii

Východočeši se v aktuálním ročníku trápí. Nevyhráli ani jeden z posledních pěti zápasů a navíc jim do konce roku bude chybět kapitán Vladimír Darida.
Sigma se nachází ve skupině o titul a v posledních čtyřech zápasech pokaždé bodovala. Navíc se ve skvělé formě nachází i její hrotový útočník Václav Sejk, který má už šest branek a je druhý v tabulce střelců.
A. Zadražil - J. Uhrinčať, F. Čihák, F. Čech - J. Kučera, D. Trubač, S. Dancák, D. Horák - M. van Buren, T. Slončík, T. Čvančara
O. Mihálik, M. Valenta, J. Chvátal, M. Vágner, T. Petrášek, P. Vízek, D. Ludvíček, F. Mielke, R. Abajas, A. Umar
M. Hruška, J. Šíp, D. Tkáč, T. Huk, F. Slavíček, H. Mikaelsson, A. Ekeroth, I. Brzyski, F. Krivak