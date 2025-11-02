ONLINE: Bohemians - Hr. Králové, boj uprostřed tabulky. Kdo bude úspěšnější?

Během pětizápasové série bez výhry prohráli vždy maximálně o jediný gól, naposledy Spartě na Letné podlehli 1:2 poté, co domácí utkání otočili.
Bohemians poté padli ještě s Plzní (0:1), jinak remizovali s Mladou Boleslaví (1:1), Libercem (0:0) i Sigmou Olomouc (2:2). Teď je čeká další nepříjemný soupeř.
Hradec Králové prohrál jediný z posledních devíti soutěžních zápasů, během nich porazil ostravský Baník (1:0), Zlín (2:1) či pohárové zástupce Spartu (2:1) s Olomoucí (1:0). Naposledy jen bez gólů remizoval v Teplicích, obral však o body také Plzeň v dramatickém utkání o šesti gólech (3:3).
M. Reichl - P. Kareem, L. Hůlka, J. Vondra, V. Sinjavskij - N. Okeke, V. Smrž, E. Ramírez, A. Čermák, J. Kovařík - A. Júsuf
A. Zadražil - J. Elbel, T. Petrášek, F. Čech - J. Kučera, V. Darida, S. Dancák, D. Horák - T. Slončík, V. Pilař, M. van Buren
R. Hrubý, V. Drchal, M. Hybš, B. Sakala, T. Frühwald, J. Šiman, A. Kadlec, M. Ristovski, Š. Černý, O. Mikuda
A. Vlkanova, O. Mihálik, L. Kubr, J. Uhrinčať, A. Sojka, D. Ludvíček, J. Hodek, M. Vágner, A. Griger