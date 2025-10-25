ONLINE: Zlín - Pardubice, hosté se zvedají, teď je čeká rozjetý nováček

Pardubice se díky dvěma výhrám v řadě odpoutaly ze dna tabulky a aktuálně jsou s deseti body třinácté. Postupně porazily Karvinou a Mladou Boleslav (oba 2:1).
To Zlín patří od začátku ročníku k největším překvapením ligy. Po návratu mezi elitu se drží na předních příčkách a obral o body i několik favoritů – naposledy uhrál remízu 0:0 na Slavii, předtím pro změnu zvítězil v Plzni (1:0).
S. Dostál - M. Kopečný, J. Černín, J. Kolář, A. Křapka - J. Didiba, C. Nombil, M. Pišoja, M. Cupák, L. Bartošák - T. Poznar
J. Šerák - M. Surzyn, L. Lurvink, S. Bammens, R. Mahuta - J. Řezníček, S. Šimek, V. Patrák - V. Sychra, F. Vecheta, A. Tanko
Z. Načkebija, S. Belaník, A. Lopes, D. Machalík, J. Kalabiška, M. Koubek, T. Ulbrich, S. Petruta, L. Bránecký, S. Kanu