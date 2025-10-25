Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Zlín - Pardubice, hosté se zvedají, teď je čeká rozjetý nováček

Autor: ,
Sledujeme online   14:30
Po mizerném vstupu do sezony táhnou sérii dvou vítězství v řadě. Třetí zkusí pardubičtí fotbalisté zapsat proti rozjetému nováčkovi ze Zlína. Utkání má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Zlínský fotbalista Tomáš Poznar | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Pardubice se díky dvěma výhrám v řadě odpoutaly ze dna tabulky a aktuálně jsou s deseti body třinácté. Postupně porazily Karvinou a Mladou Boleslav (oba 2:1).

To Zlín patří od začátku ročníku k největším překvapením ligy. Po návratu mezi elitu se drží na předních příčkách a obral o body i několik favoritů – naposledy uhrál remízu 0:0 na Slavii, předtím pro změnu zvítězil v Plzni (1:0).

Chance Liga 2025/2026
25. 10. 2025 15:00
Zlín : Pardubice 0 : 0
()
Sestavy:
S. Dostál - M. Kopečný, J. Černín, J. Kolář, A. Křapka - J. Didiba, C. Nombil, M. Pišoja, M. Cupák, L. Bartošák - T. Poznar
Sestavy:
J. Šerák - M. Surzyn, L. Lurvink, S. Bammens, R. Mahuta - J. Řezníček, S. Šimek, V. Patrák - V. Sychra, F. Vecheta, A. Tanko
Náhradníci:
Z. Načkebija, S. Belaník, A. Lopes, D. Machalík, J. Kalabiška, M. Koubek, T. Ulbrich, S. Petruta, L. Bránecký, S. Kanu
Náhradníci:
J. Trédl, D. Smékal, M. Lexa, J. Noslin, D. Teah, F. Šancl, D. Šimek, T. Solil, L. Krobot, L. Charatišvili
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

13. kolo

Kompletní los

12. kolo

6. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 12 8 3 1 23:11 27
2. SK Slavia PrahaSlavia 12 7 5 0 22:8 26
3. FK JablonecJablonec 12 7 4 1 16:8 25
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 5 4 3 21:13 19
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 12 5 4 3 10:7 19
6. FC ZlínZlín 12 5 4 3 14:12 19
7. FC Slovan LiberecLiberec 12 4 5 3 16:14 17
8. MFK KarvináKarviná 12 5 1 6 18:17 16
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 12 4 4 4 18:19 16
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 12 4 4 4 10:12 16
11. FK TepliceTeplice 12 2 4 6 13:19 10
12. FC Baník OstravaOstrava 12 2 4 6 8:14 10
13. FK PardubicePardubice 12 2 4 6 13:22 10
14. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 2 4 6 17:27 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 12 1 5 6 6:13 8
16. FK Dukla PrahaDukla 12 1 5 6 8:17 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté dohrávané utkání v Konferenční lize nezvládli a Rijece podlehli 0:1. Zápas, který byl kvůli klimatickým podmínkám rozdělený do čtvrtečního večera a pátečního odpoledne, se hrál...

ONLINE: Zlín - Pardubice, hosté se zvedají, teď je čeká rozjetý nováček

Sledujeme online

Po mizerném vstupu do sezony táhnou sérii dvou vítězství v řadě. Třetí zkusí pardubičtí fotbalisté zapsat proti rozjetému nováčkovi ze Zlína. Utkání má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v...

25. října 2025  14:30

Chtěl bych, aby moje trefy lámaly zápasy. Tanko o spoluhráčích i těžkém období

Na jaře, po svém přestupu z ostravského Baníku, dal za Pardubice jediný gól. V letošní sezoně už má však nigerijský forvard Abdullahi Tanko na kontě tři, z toho dva v posledních dvou kolech. Dnes od...

25. října 2025  12:12

Messi na úvod play off MLS zařídil dvěma góly výhru Miami nad Nashvillem

Lionel Messi v úvodním zápase prvního kola play off MLS pomohl fotbalistům Interu Miami dvěma góly k domácí výhře 3:1 nad Nashvillem. Druhé utkání série hrané na dvě vítězství je na programu za týden.

25. října 2025  8:38

Pracant bez nálepky. Hyský se vyškrábal z přeboru a podruhé za život vyplenil Řím

Premium

Neuhodli byste, s jakým číslem odehrál životní zápas. Zrovna on, stoper, tvrďák, žádný velký hračička a technik. Slavia tehdy, v březnu 1996, proti domácímu superfavoritovi AS Řím vyběhla nezvykle v...

25. října 2025

West Ham pokračuje v trápení, se Součkem v sestavě nestačil v předehrávce na Leeds

V pondělí dohrávkou zakončil osmé kolo anglické fotbalové ligy, teď předehrávkou odstartoval to deváté. West Ham, v jehož sestavě nechyběl do 65. minuty ani český záložník Tomáš Souček, ale na půdě...

24. října 2025  20:50,  aktualizováno  23:23

Ústí díky brankám Idumba porazilo rezervu Baníku, vyhrály i České Budějovice

Fotbalisté Ústí nad Labem v utkání 14. kola druhé ligy porazili Ostravu B 4:1. Severočeský nováček ztrácí v neúplné tabulce tři body na barážové příčky. České Budějovice v druhém pátečním utkání...

24. října 2025  21:24

Životní zážitek, zářila trenérka. Fotbalistky v baráži do Ligy A zdolaly Rakousko

České fotbalistky v Uherském Hradišti v úvodním zápase baráže o postup do Ligy národů A porazily Rakousko 1:0. O výhře rozhodla ve 41. minutě sparťanská křídelnice Michaela Khýrová. Odveta se hraje v...

24. října 2025  19:34,  aktualizováno  20:34

Co chybělo, Sparto? Ševínský kritizoval přístup: Mělo by nás to posadit na zadek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Jako by se hrál trochu jiný fotbal. Vždyť sparťané dostali při dohrávce v chorvatské Rijece pouze pětačtyřicet minut v běžných podmínkách na to, aby bezgólový výsledek z promáčené půle převrátili na...

24. října 2025  20:20

Nejde nám to, jak bychom si přáli, řekl zklamaný Priske. Vyslal vzkaz fanouškům

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Byl smutný, skleslý. Bylo na něm vidět, jak ho nepovedený pohárový zápas v Rijece (0:1) trápí. Trenér sparťanských fotbalistů Brian Priske si po tiskové konferenci vzal ještě slovo, aby poslal vzkaz...

24. října 2025  18:23

Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté dohrávané utkání v Konferenční lize nezvládli a Rijece podlehli 0:1. Zápas, který byl kvůli klimatickým podmínkám rozdělený do čtvrtečního večera a pátečního odpoledne, se hrál...

24. října 2025  16:29,  aktualizováno  16:53

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Plzeňská euforie. Hyský a Šádek šli do půl těla, Červ si ulevil: Ty kráso, neuvěřitelné!

Zpočátku se ostýchal a viditelně se mu příliš nechtělo. „Sundej triko!“ zakřičel kdosi na šéfa fotbalové Plzně Adolfa Šádka. Ten se nakonec přemluvit nechal a za bouřlivého potlesku si svlékl černé...

24. října 2025  13:41

Jablonecký majitel Střeštík před derby: S Ondrou Kaniou si často voláme

Své premiérové podještědské derby v roli oficiálního majitele fotbalového Jablonce bude sice Jakub Střeštík prožívat intenzivně, ale jen na dálku z Dubaje, kde tráví dlouho plánovanou rodinnou...

24. října 2025  13:34

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.