Chyběla nám kvalita na míči, opakoval Friis. Titul? Nejdřív se musíme vzchopit

Sparta stejně jako na jaře nestačila herně. V Plzni tentokrát inkasovala jen jednou, když si stopeři nepohlídali hbitého útočníka Adua.

„Ještě jsem se na to znovu nedíval. Problém podle mě vznikl ve chvíli, když jsme nezískali odražený balon po vyhraném hlavičkovém souboji, což se nám hlavně v první půli opakovaně nedařilo,“ hlesl Friis po porážce 0:1, která Spartu odsunula na třetí místo v tabulce.

Je ještě reálné s takovou ztrátou pomýšlet na titul? Ztráta na Slavii narostla na devět bodů.

Teď se hlavně musíme odrazit k lepším výkonům, abychom se zase mohli bavit o titulu. Musíme vítězit, to je jen o nás, ne o soupeřích. Teď musíme pracovat na tom, abychom se vrátili k tomu, co nás zdobilo. Když pak začneme zvládat tyhle zápasy, můžeme se zase bavit o titulu.

Nechyběly vám v zápase emoce? Trochu to změnil až příchod záložníka Laciho.

Nevím, jestli emoce byly tím problémem. Chyběla mi hlavně kvalita, chyběla mi dostupnost, chtíč hrát. Když jen nakopáváme, jako celý první poločas, pak nikdy nevyhrajeme. To není náš styl. Logicky vždycky prohrajeme s těmi, kteří jsou v této oblasti lepší. Zkrátka mi chyběla kvalita na míči a ne emoce.

Co se tedy stalo, že jste se uchýlili k nákopům? Čím vás k tomu Plzeň donutila?

Tohle není o Plzni, ale o nás. Oni se pustili do presinku, což přesně chceme. Nepotřebujeme kvanta krátkých přihrávek, naopak nám to nechává volné prostory. Jenže jsem v nich postrádal nabídku a kvalitu v řešení podobných situací. Ve druhé půli už jsme se viditelně zlepšili.

Jak jste přemýšlel o změnách po půli?

Změnili jsme formaci, dostali jsme beka Wiesnera do středu hřiště, což nám pomohlo. Vyměnili jsme tři hráče, získali jsme víc míčů a dostávali jsme se nahoru, jen nám chyběla kvalita v řešení. Nevytvořili jsme si z těch pozic dostatek šancí, to je prostě vina kvality.

Je teď tým psychicky na dně?

Na tom teď musíme pracovat, už jsme prohráli až moc zápasů a nejsme na to zvyklí. Tohle je ale otázka každodenní práce, není to jen o zápasech, ale hlavně o tom, co se děje mezi nimi. Tam musíme tvrdě pracovat. Možná nejsme šťastní, možná jsme trochu naštvaní, ale každý by měl začít u sebe. Není to Liga mistrů, je to domácí soutěž a tady se musí vyhrávat, abyste se do Evropy vůbec mohli znovu podívat.

Před sezonou jste mluvil o tom, že tým musí zůstat hladový. Daří se to?

To je správná otázka a právě teď je pravý čas se nad tím zamyslet. Výkony v některých zápasech nepodáváme špatné, jenže jindy to zase není ono. Je pro mě důležité, aby tým hladový zůstal, to je moje práce a je správné mě s tím konfrontovat. Ale nebojte se, budu na tom pracovat.

Proč jste se v základní sestavě rozhodl pro záložníka Daňka? Líbil se vám?

Daněk už několik týdnů klepe na dveře základní jedenáctky. Daří se mu v tréninku, podává dobré výkony a přidává si. Snaží se zlepšovat. Teď ho do hry dostala rotace a Haraslínovo zranění z utkání na Manchesteru City. Něco vyřešil dobře, něco ne, chyběla mu zmíněná kvalita v řešení, ale to je normální, když jste nějakou dobu mimo zápasový rytmus.

Jak je na tom zmíněný Haraslín? A co Preciado? Oba zůstali mimo nominaci.

Preciado dostal kopanec a musel odejít z tréninku, nemám zatím víc informací, ale doufejme, že bude brzy zpátky. Haraslín cítil něco ve stehně při minulém zápase a vypadá to, že nám pár zápasů bude chybět.

Může mít Haraslínova absence velký vliv na výkon týmu? Je tak rozdílovým hráčem, že ho ostatní nenahradí?

Tahle prohra nebyla kvůli jednomu hráči. Jak jsem řekl na začátku, chyběla kvalita všem, nabídka, jak se dostat do kombinace, a ne jen nakopávaní. Neměli jsme snad žádný druhý míč, oni je získávali po nákopech na naše stopery, což se nám nedařilo číst. Haraslín je jeden z nejlepších útočníků v lize a je jasné, že nám bude chybět. Ale je v tom mnohem víc a určitě nemůžeme vybrat jeden článek a říct, že byl důvodem porážky.