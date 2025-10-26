ONLINE: Plzeň - Baník, domácí s pěti změnami a poprvé doma pod Hyským

Hyský, který nahradil odvolaného Miroslava Koubka, zatím prožívá snový rozjezd plzeňského angažmá. Nejprve zvládl zápas na Bohemians (1:0), ve čtvrtek jeho svěřenci senzačně porazili v Evropské lize AS Řím 2:1.
Teď ho čeká první zápas v Doosan Areně. Proti pohárovému utkání v Římě udělal pět změn: Markovič, Havel, Željkovič, Doski Kabongo nahrazují Palusku, Sourého, Spáčila, Jemelku a Durosinmiho.
Soupeřem Plzně je Baník, který se po letním odchodu několika opor zatím trápí a nedávno také měnil trenéra – Pavla Hapala nahradil Tomáš Galásek. Při své premiéře však neuspěl, doma prohrál s Hradcem 0:1.
V uplynulé sezoně zvládl Baník v Plzni dvakrát zvítězit. Povede se mu to i tentokrát?