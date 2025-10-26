Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Plzeň - Baník, domácí s pěti změnami a poprvé doma pod Hyským

První domácí zápas na lavičce plzeňských fotbalistů čeká trenéra Martina Hyského. Jeho svěřenci hrají ve 13. kole s Baníkem Ostrava, utkání má výkop v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Plzeňský útočník Rafiu Durosinmi slaví se svými spoluhráči vstřelený gól. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Hyský, který nahradil odvolaného Miroslava Koubka, zatím prožívá snový rozjezd plzeňského angažmá. Nejprve zvládl zápas na Bohemians (1:0), ve čtvrtek jeho svěřenci senzačně porazili v Evropské lize AS Řím 2:1.

Teď ho čeká první zápas v Doosan Areně. Proti pohárovému utkání v Římě udělal pět změn: Markovič, Havel, Željkovič, Doski Kabongo nahrazují Palusku, Sourého, Spáčila, Jemelku a Durosinmiho.

Soupeřem Plzně je Baník, který se po letním odchodu několika opor zatím trápí a nedávno také měnil trenéra – Pavla Hapala nahradil Tomáš Galásek. Při své premiéře však neuspěl, doma prohrál s Hradcem 0:1.

V uplynulé sezoně zvládl Baník v Plzni dvakrát zvítězit. Povede se mu to i tentokrát?

13. kolo

14. kolo

Kompletní los

12. kolo

6. kolo

13. kolo

Kompletní los

SK Slavia Praha - FC Baník Ostrava

1. 11. • 18:00 • FORTUNA ARENA, Praha 10-Vršovice

Koupit
Mužstvo Z V R P S B
1. FK JablonecJablonec 13 8 4 1 18:8 28
2. SK Slavia PrahaSlavia 13 7 6 0 22:8 27
3. AC Sparta PrahaSparta 12 8 3 1 23:11 27
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 5 5 3 10:7 20
5. FC ZlínZlín 13 5 5 3 16:14 20
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 12 5 4 3 21:13 19
7. MFK KarvináKarviná 13 6 1 6 22:19 19
8. FC Slovan LiberecLiberec 13 4 5 4 16:16 17
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 12 4 4 4 10:12 16
11. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
12. FK Dukla PrahaDukla 13 2 5 6 9:17 11
13. FK PardubicePardubice 13 2 5 6 15:24 11
14. FC Baník OstravaOstrava 12 2 4 6 8:14 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 13 1 5 7 6:14 8
Rijeka - Sparta 0:0, sudí zápas po půli kvůli počasí ukončil, dohrávat se bude v pátek

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté ve svém druhém vystoupení v Konferenční lize odehráli v Rijece zatím jen poločas, poté anglický sudí Robert Jones zápas za stavu 0:0 kvůli nepříznivému počasí a neregulérnímu...

AS Řím - Plzeň 1:2, dva slepené góly a senzační výhra, Dybala z penalty jen snížil

Plzeňští fotbalisté slaví ve 3. kole Evropské ligy senzační výhru. Na půdě AS Řím vyhráli 2:1 a zůstávají v soutěži neporažení. Rozhodli dvěma góly během tří minut v první půli. Nejprve se po pěkné...

Atalanta - Slavia 0:0, hodně šancí na obou stranách, hosty podržel skvělý Markovič

Od naší zpravodajky v Itálii I po třech zápasech v Lize mistrů čekají fotbalisté Slavie na výhru. S italskou Atalantou Bergamo ale vybojovali důležitý bod za remízu 0:0. Přežili několik šancí, v nichž je podržel gólman Jakub...

Jasně že si dám pivo! Hyský si vychutnal senzační výhru v Římě: O tomhle jsme snili

Při děkovačce se také svlékl do půl těla a když začali fanoušci vyvolávat jeho jméno, doběhl před ně, párkrát je vyburcoval a pak už začal ukazovat na hráče: „To oni si zaslouží potlesk!“ Těžko mohl...

Rijeka - Sparta 1:0, hosté dohrávku nezvládli. Domácím vyšel jeden útok

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Sparťanští fotbalisté dohrávané utkání v Konferenční lize nezvládli a Rijece podlehli 0:1. Zápas, který byl kvůli klimatickým podmínkám rozdělený do čtvrtečního večera a pátečního odpoledne, se hrál...

Schick se vrátil do akce, Leverkusen proti Freiburgu odčinil ostudu z Ligy mistrů

Patrik Schick se po zranění vrátil jako náhradník do sestavy Leverkusenu a slavil s ním v 8. kole německé fotbalové ligy vítězství 2:0 nad Freiburgem. Bayer vyhrál v domácí soutěži počtvrté za sebou...

ONLINE: Krejčí asistoval, Wolves schytali ránu v závěru. Arsenal si upevnil vedení

Ladislav Krejčí si v utkání devátého kola anglické Premier League připsal asistenci, ale fotbalisté Wolverhamptonu po gólu v nastavení podlehli Burnley 2:3. Arsenal přetlačil Crystal Palace 1:0,...

Prohrát z penalty by bylo hodně kruté, řekl Trpišovský. Janotka pak sudího kritizoval

I on si oddechl, když v závěru nemuseli jeho svěřenci čelit pokutovému kopu. „Sigma do té doby snad neměla jedinou šanci. A kdybychom tu nakonec měli prohrát z penalty, to by bylo hodně kruté,“ uznal...

Olomouc - Slavia 0:0, hosté opět bez gólu. Domácím sudí v závěru odvolal penaltu

Pořádně si oddechli. Když těsně před koncem sudí Dominik Starý namaloval obrazovku a rozpažil, slávističtí fotbalisté slavili. Většinu utkání 13. kola v Olomouci měli převahu, jenže na vstřelený gól...

Velké jméno pro reprezentaci? Nedvěd prý jedná s Klinsmannem, reagoval i Trunda

Byla by to bezpochyby velká bomba. Manažer české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd údajně jedná i s německým trenérem a bývalým útočníkem Jürgenem Klinsmannem, aby na jaře převzal národní tým. S...

Rozsypaná obrana Hradce opět s nulou. Horejš: Pomohl nám výkon v Ostravě

Dva stopeři, jejichž neúčast si tým ještě před několika snad ani nedovedl představit, opět nehráli. Filip Čihák stále léčí zlomenou lícní kost, Tomáš Petrášek sice už byl připravený do hry zasáhnout,...

Dva údery ze vzduchu. Žižkov prohrál ve druhé lize s rezervou Sparty

Fotbalisté Žižkova ve 14. kole druhé ligy podlehli 0:2 Spartě B a nevyužili šanci posunout se na třetí místo neúplné tabulky. Viktoria zůstala pátá, Letenští poskočili na 12. pozici. Ve druhém...

Tvůrce ztřeštěných fotbalových songů: Chceme, ať si je lidi pouští i na svatbě

Režisér Oldřich Lipský natáčel v Novém Kníně legendární film Ať žijí duchové!, teď tam místní fotbalisté točí skeče ve stylu Ať žijí knírky! Zpívané pozvánky na zápasy je proslavily napříč...

Čermák o novém Kladnu, hrozbě konce i Jágrovi: Viditelně se mu ulevilo

Svěží a šmrncovní. Nebezpečné. Sebevědomější. Hokejové Kladno se v extralize mění, po letním velkém třesku se dostává do ráže. Zatímco dříve postupem sezony spíš uvadalo, teď naopak rozkvétá. „Pevně...

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Pohádka Sunderlandu nekončí. Na hráče jsem hrdý, řekl kouč. Co další řada seriálu?

Kdyby o dosavadním průběhu sezony vznikla čtvrtá řada seriálu Sunderland ‘Til I Die, jenž mapuje různá období v nedávné historii tohoto fotbalové klubu, sportovní neználci by si mohli říkat, proč se...

10x stop pro Žitného? Zbrojovka se odvolá, zastalo se ho i Ústí: Nic šíleného

Na zeleném trávníku dostal žlutou kartu, u zeleného stolu desetizápasový trest. Fotbalista Patrik Žitný z brněnské Zbrojovky by měl pykat třetinu druholigové sezony za faul na ústeckého kapitána...

